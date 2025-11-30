◆ジャパンウィンターリーグ レキオス６―２エイサー※７回制（３０日・沖縄コザ）

沖縄のジャパンウィンターリーグに派遣されている巨人の平山功太外野手が３０日、豪快な一発を放った。

Ｅｉｓａ（エイサー）の「３番・三塁」で出場。１―６の６回２死、Ｌｅｑｕｉｏｓ（レキオス）のチェコ出身大型右腕で、今季はチェコリーグでプレーしたヴェチェルカ・ボリスの高め１５３キロ直球を強振して思い切り引っ張った。高々と上がった打球は左翼フェンスを越え本塁打となった。

平山は千葉スカイセイラーズから２３年育成ドラフト７位で巨人入団。内外野守れて長打力と俊足を兼ね備える右打者で、２年目の今季は主に３軍で経験を積んだ。

◆ジャパンウィンターリーグ レベルアップのために実戦の機会を増やしたい、新たな契約をつかむためアピールのチャンスを求めている、など様々な目的を持った選手のニーズに応える場として、２２年に設立されたウィンターリーグ。沖縄県内で１１、１２月に行う。

４年目の今年はドイツ、ペルー、オランダ、ポーランド出身なども含め１５か国から１００選手が参加し、６チームに分かれてリーグ戦を行う。ＮＰＢ選手、社会人、独立リーグ、クラブチーム、大学生、海外マイナー、無所属の選手など様々

よりレベルの高いアドバンスリーグはＥｉｓａ（エイサー）、Ｌｅｑｕｉｏｓ（レキオス）、Ｏｒｉｏｎｓ（オリオンズ）の３チームで実施。トライアウトリーグはＳｔｒｉｎｇｓ（ストリングス）、Ｒｏｃｋｓ（ロックス）、Ｂｌａｚｅ（ブレイズ）の３チームで実施している。