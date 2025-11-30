今田耕司＆上戸彩『M-1』決勝15回目MC 敗者復活は陣内智則＆齊藤京子
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の決勝・敗者復活が、12月21日に放送される（敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）。敗者復活から決勝まで、約7時間ぶっ通しの生放送で届けるが、決勝戦のMCはコンビを組んで15回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCには、陣内智則と齊藤京子に決定した。
【一覧】『M-1グランプリ2024』決勝進出・出場者(ファイナリスト)
決勝戦では、今田と上戸がどんなコンビネーションを見せるのか。そして、敗者復活戦では新たなMCの組み合わせとなる陣内と齊藤が、どんな化学反応を起こし、21組の漫才師たちを鼓舞するのか。漫才だけでなく、約7時間にわたる名MCのリレーにも注目だ。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
