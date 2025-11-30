（左から）今田耕司、上戸彩

　漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の決勝・敗者復活が、12月21日に放送される（敗者復活　後3：00／決勝　後6：30）。敗者復活から決勝まで、約7時間ぶっ通しの生放送で届けるが、決勝戦のMCはコンビを組んで15回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCには、陣内智則と齊藤京子に決定した。

　決勝戦では、今田と上戸がどんなコンビネーションを見せるのか。そして、敗者復活戦では新たなMCの組み合わせとなる陣内と齊藤が、どんな化学反応を起こし、21組の漫才師たちを鼓舞するのか。漫才だけでなく、約7時間にわたる名MCのリレーにも注目だ。

■M-1グランプリ　優勝者一覧【参加組数】
2001年度　中川家【1603】
2002年度　ますだおかだ【1756】
2003年度　フットボールアワー【1906】
2004年度　アンタッチャブル【2617】
2005年度　ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度　チュートリアル【3922】
2007年度　サンドウィッチマン【4239】
2008年度　NON STYLE【4489】
2009年度　パンクブーブー【4629】
2010年度　笑い飯【4835】
2015年度　トレンディエンジェル【3472】
2016年度　銀シャリ【3503】
2017年度　とろサーモン【4094】
2018年度　霜降り明星【4640】
2019年度　ミルクボーイ【5040】
2020年度　マヂカルラブリー【5081】
2021年度　錦鯉【6017】
2022年度　ウエストランド【7261】
2023年度　令和ロマン【8540】
2024年度　令和ロマン【10330】