◇日本陸連 アスレティックス・アワード2025 (29日、国立競技場)

今年で19回目を迎える日本陸上競技連盟のアスレティックス・アワード。その年に優秀な成績を収めた選手らが表彰されます。

今年のアスリート・オブ・ザ・イヤー（MVP）には、9月の東京世界選手権で、日本女子競歩史上初のメダル（銅メダル）を獲得した、藤井菜々子選手が選出されました。

「本当に雲の上のような賞で、今回受賞をすることができて、とてもうれしく感じています」と喜びを語った藤井選手。

授賞式では、完璧なスピーチを披露し、「感謝を伝えたかったので、頑張って考えました。3日ぐらい前から…（考えた）」と明かしました。

今年は2度、日本記録も更新。

「今までは『入賞』と言葉にしてきたんですけど、『メダル』という目標に変わった時に、自信だったり、そういうものが積み重なって日本記録が2度更新できた。本気でメダルを取りたいという気持ちが強かった。それがレースに体現できたなと思います」と振り返りました。

2015年の世界選手権で、谷井孝行さんが日本初のメダルを獲得してから、今年で10年。

藤井選手は、「先輩方が常にメダルをとり続け、日本競歩チームをけん引してこられた。今回、女子として初めてメダルを獲得できたことは、そうした歴史のなかで新しい一歩を刻むことができたという意味でも、とてもうれしく感じている」とコメント。

「次の世界選手権でメダルをとる、メダルの常連になるというのがまずは目標。達成してから次、やっと五輪のメダルというのも見えてくると思うので、しっかりと自分の課題を修正して頑張りたいと思います」と次の目標を語りました。