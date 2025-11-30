プレミアリーグ第12節でエヴァートンに敗れ、リーグ戦での無敗記録が途切れたマンチェスター・ユナイテッド。対戦相手は前半に退場者を出しており、長い時間ユナイテッドは人数有利で試合を進めることができたが、ジョーダン・ピックフォードが守るゴールを揺らすことはできなかった。



続く第13節では日本代表の鎌田大地が所属する好調のクリスマス・パレスと対戦する。



ユナイテッドの指揮官であるルベン・アモリム監督はパレス戦を前に、ある選手が自信を失っていると『Daily mail』に語った。その選手とは、昨季の冬の移籍市場でやってきたデンマーク代表のパトリック・ドルグだ。





「パトリックが(試合で)ボールに触れるたびに、不安が伝わってくる」「でも、練習中の彼のプレイを見ると、試合よりもはるかに良いプレイをしている。パトリックは(デンマーク代表の)スコットランド戦では素晴らしいゴールを決めた」「プレッシャーのある状態で彼が下した決断は、我々のチームでの彼の判断とは全く違っていた」「エヴァートン戦での(枠外の)シュートは覚えているよ。スコットランド戦よりも簡単なはずだった。イタリア時代のプレイを見てきたが、今は違う。プレッシャーがあるのかもしれないが、彼には改善するための時間が与えられている」レッチェからの加入以降、左WBとして継続的に起用されているドルグだが、自信を取り戻すにはどれほどの時間が必要となるのだろうか。