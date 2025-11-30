優勝争いは最終節へ持ち越し！ 鹿島、柏両チーム白星で差は1ポイントのまま J1第37節まとめ
2025明治安田J1リーグ第37節が30日に行われた。
見どころは勝ち点70で首位の鹿島アントラーズと、その鹿島を1ポイント差で追いかける柏レイソルの優勝争いだ。鹿島は敵地で東京ヴェルディと対戦し1−0で勝利。序盤から勢いよく攻める鹿島に対し、堅守の東京Vという構図だったが、73分にMF松村優太のゴールで先制。その後、DF谷口栄斗のミドルシュートがポストに直撃するなど危ないシーンも見られたが、なんとか勝利し勝ち点3を積み上げた。
その他、先日の天皇杯で優勝した町田ゼルビアは3−1で名古屋グランパスに勝利。ルヴァンカップ王者のサンフレッチェ広島は川崎フロンターレと対戦し、先制されるも2点取り逆転勝利。直近勢いのある横浜F・マリノスもセレッソ大阪にホームで3−1と勝利した。
最終節は12月6日14時に各地で行われる。
【第37節試合結果】
東京ヴェルディ 0-1 鹿島アントラーズ
アルビレックス新潟 1-3 柏レイソル
FC町田ゼルビア 3-1 名古屋グランパス
川崎フロンターレ 1-2 サンフレッチェ広島
横浜F・マリノス 3-1 セレッソ大阪
横浜FC 0-1 京都サンガF.C.
湘南ベルマーレ 1-0 清水エスパルス
ヴィッセル神戸 0-0 FC東京
ファジアーノ岡山 0-1 浦和レッズ
アビスパ福岡 1-0 ガンバ大阪
【順位】
1位 鹿島（73/+26）
2位 柏（72/+25）
3位 京都（65/+20）
4位 広島（65/+17）
5位 神戸（64/+15）
6位 町田（60/+15）
7位 川崎F（57/+14）
8位 浦和（56/+2）
9位 G大阪（54/-5）
10位 C大阪（52/+5）
11位 FC東京（49/-7）
12位 福岡（48/-3）
13位 清水（44/-9）
14位 横浜FM（43/±0）
15位 東京V（43/-15）
16位 岡山（42/-10）
17位 名古屋（40/-13）
18位 横浜FC（32/-20）
19位 湘南（32/-26）
20位 新潟（23/-31）
まさに“超人級”の反応！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 30, 2025
リーグ優勝が懸かる大一番で
GK早川友基がビッグセーブ
明治安田J1リーグ第37節
東京V×鹿島
#DAZN ライブ配信中#Jみようぜ #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/9OlisRPHWf