2025明治安田J1リーグ第37節が30日に行われた。

見どころは勝ち点70で首位の鹿島アントラーズと、その鹿島を1ポイント差で追いかける柏レイソルの優勝争いだ。鹿島は敵地で東京ヴェルディと対戦し1−0で勝利。序盤から勢いよく攻める鹿島に対し、堅守の東京Vという構図だったが、73分にMF松村優太のゴールで先制。その後、DF谷口栄斗のミドルシュートがポストに直撃するなど危ないシーンも見られたが、なんとか勝利し勝ち点3を積み上げた。

アルビレックス新潟と対戦した柏レイソルはFW細谷真大のハットリックで勝利。20分に敵陣のペナルティーエリアにて、MF瀬川祐輔のパスを受けた細谷が相手に囲まれながらも右足を一閃。ゴールネットを揺らすと、45分にはFW小泉佳穂のパスを倒れ込みながらシュート。55分にはエリア中央でパスを受け、冷静に右足でゴール右に流し込み、自身プロキャリア初のハットトリックを達成した。その後新潟が1点を返すがそのまま逃げ切り3−1で勝利。この結果、優勝争いは最終節までもつれ込むことになった。

その他、先日の天皇杯で優勝した町田ゼルビアは3−1で名古屋グランパスに勝利。ルヴァンカップ王者のサンフレッチェ広島は川崎フロンターレと対戦し、先制されるも2点取り逆転勝利。直近勢いのある横浜F・マリノスもセレッソ大阪にホームで3−1と勝利した。

最終節は12月6日14時に各地で行われる。

【第37節試合結果】

東京ヴェルディ　0-1　鹿島アントラーズ
アルビレックス新潟　1-3　柏レイソル
FC町田ゼルビア　3-1　名古屋グランパス
川崎フロンターレ　1-2　サンフレッチェ広島
横浜F・マリノス　3-1　セレッソ大阪
横浜FC　0-1　京都サンガF.C.
湘南ベルマーレ　1-0　清水エスパルス
ヴィッセル神戸　0-0　FC東京
ファジアーノ岡山　0-1　浦和レッズ
アビスパ福岡　1-0　ガンバ大阪

【順位】

1位　鹿島（73/+26）
2位　柏（72/+25）
3位　京都（65/+20）
4位　広島（65/+17）
5位　神戸（64/+15）
6位　町田（60/+15）
7位　川崎F（57/+14）
8位　浦和（56/+2）
9位　G大阪（54/-5）
10位　C大阪（52/+5）
11位　FC東京（49/-7）
12位　福岡（48/-3）
13位　清水（44/-9）
14位　横浜FM（43/±0）
15位　東京V（43/-15）
16位　岡山（42/-10）
17位　名古屋（40/-13）
18位　横浜FC（32/-20）
19位　湘南（32/-26）
20位　新潟（23/-31）