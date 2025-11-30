2025明治安田J1リーグ第37節が30日に行われた。



見どころは勝ち点70で首位の鹿島アントラーズと、その鹿島を1ポイント差で追いかける柏レイソルの優勝争いだ。鹿島は敵地で東京ヴェルディと対戦し1−0で勝利。序盤から勢いよく攻める鹿島に対し、堅守の東京Vという構図だったが、73分にMF松村優太のゴールで先制。その後、DF谷口栄斗のミドルシュートがポストに直撃するなど危ないシーンも見られたが、なんとか勝利し勝ち点3を積み上げた。





アルビレックス新潟と対戦した柏レイソルはFW細谷真大のハットリックで勝利。20分に敵陣のペナルティーエリアにて、MF瀬川祐輔のパスを受けた細谷が相手に囲まれながらも右足を一閃。ゴールネットを揺らすと、45分にはFW小泉佳穂のパスを倒れ込みながらシュート。55分にはエリア中央でパスを受け、冷静に右足でゴール右に流し込み、自身プロキャリア初のハットトリックを達成した。その後新潟が1点を返すがそのまま逃げ切り3−1で勝利。この結果、優勝争いは最終節までもつれ込むことになった。その他、先日の天皇杯で優勝した町田ゼルビアは3−1で名古屋グランパスに勝利。ルヴァンカップ王者のサンフレッチェ広島は川崎フロンターレと対戦し、先制されるも2点取り逆転勝利。直近勢いのある横浜F・マリノスもセレッソ大阪にホームで3−1と勝利した。最終節は12月6日14時に各地で行われる。【第37節試合結果】東京ヴェルディ 0-1 鹿島アントラーズアルビレックス新潟 1-3 柏レイソルFC町田ゼルビア 3-1 名古屋グランパス川崎フロンターレ 1-2 サンフレッチェ広島横浜F・マリノス 3-1 セレッソ大阪横浜FC 0-1 京都サンガF.C.湘南ベルマーレ 1-0 清水エスパルスヴィッセル神戸 0-0 FC東京ファジアーノ岡山 0-1 浦和レッズアビスパ福岡 1-0 ガンバ大阪【順位】1位 鹿島（73/+26）2位 柏（72/+25）3位 京都（65/+20）4位 広島（65/+17）5位 神戸（64/+15）6位 町田（60/+15）7位 川崎F（57/+14）8位 浦和（56/+2）9位 G大阪（54/-5）10位 C大阪（52/+5）11位 FC東京（49/-7）12位 福岡（48/-3）13位 清水（44/-9）14位 横浜FM（43/±0）15位 東京V（43/-15）16位 岡山（42/-10）17位 名古屋（40/-13）18位 横浜FC（32/-20）19位 湘南（32/-26）20位 新潟（23/-31）