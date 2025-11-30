鶴岡市の老舗ミニデパート「南銀座池田」が173年の歴史に幕を下ろしました。

営業最終日のきょうは大勢の人が訪れ、最後の買い物を楽しんでいました。

【写真を見る】鶴岡市の老舗ミニデパート「南銀座池田」きょう閉店 173年の歴史に幕を下ろす



鶴岡市の中心部にある「南銀座池田」は、1852年に古着店として創業。その後、呉服店となり、婚礼衣装や嫁入り道具の販売で業績を伸ばしました。



しかし、近年ではメインのターゲットの高齢化などで売り上げが落ち込み、きょう午後6時をもって長い歴史に幕を下ろすこととなりました。





営業最終日のきょうは開店前にもかかわらず多くの常連たちが訪れ、列を作りました。



開店前に訪れた人は「利用している、ここがメイン。着物買ったり服の質がすごくいい」



「百何年か続いたからさみしい気もする。こういう時代だからしょうがない」



これまでの売り尽くしセールで売り場には少しの商品が残るのみでしたが、訪れた人は「池田」での最後の買い物を楽しんでいるようでした。



南銀座池田 池田督社長「鶴岡の中心市街地に池田というお店があったことだけは思い出として残っていただければ」



閉店後の建物と土地の再利用は今のところ決まっていませんが、池田社長は「街の活性化に役立ててほしい」と話しています。