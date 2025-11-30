³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Ç°ì´î°ìÍ«¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È5°ÌÆþ¾Þ¤âÍ½Áª¤ÏÂç¼ºÂ®¤ÇQ1ÇÔÂà16ÈÖ¼ê
³ÑÅÄ¤Ï·è¾¡¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«(C)Getty Images
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÍèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥È¤ò·ü¤±¤¿F1Âè23Àï¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Ç°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¡£ÅÚÍËÆü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç5ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµ®½Å¤Ê4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢Í½Áª¤Ï16ÈÖ¼ê¥¿¥¤¥à¤ÇQ1ÇÔÂà¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëGP½ªÎ»¸å¤Ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ò´Þ¤á¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î30Æü¤Î·è¾¡¤Ï¶ì¤·¤¤¸åÊý¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤»¤¿¡Ö¥É¡¼¥Ï¤Î²÷Áö¡×¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡ÖÍ½Áª¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÁ´¤¯¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¥Ú¡¼¥¹¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤Á¤ó¤ÈÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤À¡£¥«¥¿¡¼¥ëGP¤ÇÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»ÄÎ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É÷¸þ¤¤¬ºÆ¤Ó°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬ÆâÉô¾º³Ê¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í³ÑÅÄ¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥ºÉüµ¢¤Î±½¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î°éÀ®Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë´äº´ÊâÌ´¤â¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢³ÑÅÄ¡¢´äº´¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆFIA¡½F2¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò²Ã¤¨¤¿»Í¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÅ¸³«¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÈ¯É½¤Î»þ´ü¤òÅö½é¤ÏÂè20Àï¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£GP¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP½ªÎ»¸å¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¡È¥ê¥¹¥±¡É¤Çº£ÅÙ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëGP¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆ±GP¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁÓ¼º¤Î²ÄÇ½À¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»à¼é¤¹¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤ÎÅÀº¹¤Ï25¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Î¥ê¥¹¤ËÀèÃå¤µ¤ì¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Î·ë²Ì¤ËÌä¤ï¤º¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï´°Á´¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤è¤¤¤è³³¤Ã¤×¤Á¤Ë¡£¥«¥¿¡¼¥ëGP·è¾¡¤Ç¤ÏÅ·¤Ëµ§¤ëµ¤»ý¤Á¤Çµ¯»à²óÀ¸¤ÎÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]