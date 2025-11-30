¡Ö¤Ê¤¼¥¦¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×Áª½Ð´ð½à¤¢¤¤¤Þ¤¤¤¹¤®¡ª¡©¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ö21À¤µªÏÈ¡×¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤È°í´ô¤¬21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¹â¹»Ìîµå¤â12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¹»¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÏNG¤Ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤ÎÃÏÆ»¤ÊÎý½¬¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Î¡Ö21À¤µªÏÈ¡×¤Ç¤É¤Î³Ø¹»¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤¿¤Á¤ò¸·Áª¡ª¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¡õÀ£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï11·î14Æü¤ËÅÔÉÜ¸©Ï¢ÌÁ¿äÁ¦¤Î21À¤µªÏÈ¿äÁ¦¹»¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î³Ø¹»¤«¤é12·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¹»¡Ö9¡×¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë2¹»¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìîµå¤Î¼ÂÎÏ¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÕ¶¤Î¹îÉþ¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿³Ø¹»¤Ë¤â¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤«¤éÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö21À¤µªÏÈ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª½Ð´ð½à¤ËÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¥¦¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤Îº¨¤ßÀá¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËèÇ¯¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Î¼èºàÎò¤¬Ä¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë³Ø¹»¤Î·¹¸þ¤Ï2¼ïÎà¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²áÁÂ¡Ù¤È¡ØÅÁÅý¿Ê³Ø¹»¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ø²áÁÂ¡Ù¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¤ÎÃÏ°è¤Î´õË¾¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¶áÇ¯¤Ç¤¹¤È2024Ç¯¤ÎÊÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ä25Ç¯¤Î°í´ô¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÅÁÅý¿Ê³Ø¹»¡Ù¤Ï¡¢¶¯¹ë»äÎ©¤¬¸©Âç²ñ¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤ò²ÉÀê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸Å»²OB¡¦OG¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¡Ø¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÃÏ¸µ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤âËþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤Î2¼ïÎà¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ØÉáÄÌ¤Î¸©Î©¹»¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÀ¶ÎÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½©¤Î¸©Âç²ñ¾å°Ì¿Ê½Ð¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥ë¡¼¥È¡£¤¤¤¯¤éÁª½Ð´ð½à¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂº¤¤¤È¡¢Á°½Ò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¶¯¹ë»äÎ©¹»¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦Æþ»îÀ©ÅÙ¤ÈÎÀ¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ê¤É¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤òÈ÷¤¨¡¢¶¯²½¤ËÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¸øÎ©¹»¤ÏÉô³èÆ°µ¬À©¤Ê¤É¤ÎµÕÉ÷¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶ÌÌ¤Î³Êº¹¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ø21À¤µªÏÈ¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ë¤¾¡Ù¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï12·îÃæ½Ü¡¢9ÃÏ¶è¤Î¸õÊä¹»¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï