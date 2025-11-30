巨人のリチャード内野手（26）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。アイドルグループ「HKT48」の元メンバー、外薗葉月（26）と結婚することを改めてファンに報告した。

外薗と結婚することを26日に発表していたリチャード。番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）から「リチャード選手、ホットなニュースが！」と振られると「結婚しました！」と報告した。

だが、実際には結婚することを発表しただけで婚姻届提出は12月の予定。それだけに「（結婚）します」と言い直したリチャード。

なれそめを聞かれると「ソフトバンクの先輩が…結婚式があって。その結婚式で初めて会った時に可愛いなぁと思って」と一目ぼれだったことを明かした。

続いて川島から結婚に踏み切ったきっかけを聞かれると「楽…だから」とコメント。

これに川島が「はい、ゆっくりと炎上します」と反応すると、リチャードは慌てて「もう1回、もう1回、もう1回、もう1回…」とやり直しを求め「好きだし、これからの人生、一緒に歩みたいなぁと思った」と改めて新妻への愛を口にしていた。