SUPER JUNIOR・キュヒョン、2年前に退所した“古巣”SMエンタに触れる「ピンクの血が…」

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、キュヒョンが前所属事務所のSMエンターテインメントに対する変わらない愛着を明らかにした。

11月30日、Netflixコリアは、YouTubeチャンネルを通じて「プロモーションをしに来たのは事実だけど」（原題）の『ケニアで3バカ珍道中』編を公開した。

動画には『ケニアで3バカ珍道中』を手掛けたナ・ヨンソクPD（プロデューサー）と出演者のキュヒョンが、同コンテンツ司会のコメディアン、ユ・ビョンジェとユーチューバーのジョナサンに会った。

この日、ユ・ビョンジェはキュヒョンがAntennaと専属契約を結んだ点に言及した。実際、キュヒョンは、SUPER JUNIORの活動はSMエンターテインメントとともに、個人活動はAntenaと行っている。

これとついて、キュヒョンは「まだ自分のなかには“ピンクブラッド”が流れている」と、SMエンターテインメントファンを意味する“ピンクブラッド”に言及した。

その一方で、彼はAntennaのロゴの色に言及し、「もちろんイエローも流れている」と付け加え、笑いを誘った。

彼は、「ときと場合によってわかれる。今日はAntennaだ」として、『ケニアで3バカ珍道中』の出演は、SUPER JUNIORのメンバーとしてではなく、個人で行う活動であることを明らかにした。

ただ、キュヒョンは「わからない。自分は両方愛している」として、「ツアーをしているときは完全にSUPER JUNIORだ」と繰り返し強調した。

なお、キュヒョンは2023年7月にSMエンターテインメントとの契約が終了し、8月にAntennaと専属契約を締結した。また、『ケニアで3バカ珍道中』は、去る11月25日にNetflixを通じて公開された。

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。