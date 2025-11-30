ムレにくく、疲れにくい設計。快適性を追求した背負い心地の【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
背負う快適さと、使う強さ。毎日を支えてくれるタフな相棒【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
アディダスのリュックは、耐久性と快適性を兼ね備えた、高機能バックパック。
サイズ約15×33×51センチメートル、容量35.75リットルの「CORDURA®採用バックパック」は、ポリエステル100パーセントの「ドビー織CORDURA®素材」を使用し、日常使いからアウトドアまで幅広く対応するタフな設計。
ショルダーストラップが荷重を分散し、長時間の使用でも肩への負担を軽減。
機能性と耐久性を両立した、アクティブなライフスタイルに寄り添う一品となっている。
