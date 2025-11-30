ボートレース福岡のG2「第12回レディースチャレンジカップ」は最終日の30日、11Rで優勝戦が行われた。

1号艇で圧倒的な1番人気に支持された遠藤エミ（37＝滋賀）は、カド4コースから伸びて捲った守屋美穂に捲られて3着に終わった。

レース後は「足は3日目くらいから変わらずいい状態でしたけど、スタートは様子を見てしまいました。今節はずっと全速で行き行き切れなかったのが反省点ですね」と話した。コンマ09のトップスタートを決めたものの、ダッシュの乗りが悪かった。さらに若干、中へこみのスリット隊形になったことも響いた。

「次節（12月7〜12日、G1下関71周年）もありますけど、今年の女子戦は年末だけしかない。そこは勝ちたいですね」

絶好枠で悔しい敗戦を喫したが、前を向いて気持ちを切り替えていた。賞金ランク1位で、PG1クイーンズクライマックス（12月26〜31日、大村）は12R1号艇からのスタートになる。

開催地の大村は22年3月のクラシックで女子初のSGウイナーとなった水面。ボートレース発祥の地で、絶対女王が雪辱を果たすのは必至だろう。