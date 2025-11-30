ゴディバ×もち吉♡第3弾「ひとくちあられショコラミックス」登場

ゴディバと福岡発「もち吉」の人気コラボ第3弾、「ひとくちあられショコラミックス」が2025年12月3日より数量限定で登場♡甘いチョコレートでコーティングしたあられやせんべい、抹茶や黒豆など6種類の味わいを手軽に楽しめる、上品で華やかな一袋です♪自分へのご褒美やギフトにもぴったりな贅沢な味わいをぜひ堪能してください。

手のひらサイズで楽しむ6種の味わい

「ひとくちあられショコラミックス」は、甘さと塩気のバランスが絶妙な6種類のあられが楽しめる手のひらサイズのトレー入り。

まろやかなミルクチョコレートあられ、深みのあるダークチョコレートせんべい、抹茶あられ、香ばしいココアあられ、黒豆や黒糖のあられなど、和と洋の贅沢な味わいが一度に楽しめます。

見た目も華やかで、食べるたびに笑顔がこぼれる逸品です。価格は602円（税込）。

数量限定♡自分へのご褒美やギフトにぴったり

2025年12月3日(水)から全国のゴディバショップ、GODIVA café、GODIVA GO！および一部アウトレット店で販売開始。

手軽に楽しめるサイズ感と上品な味わいで、自分へのご褒美にも、贈り物にも最適です。無くなり次第終了のため、気になる方はお早めにチェックしてください♪

ゴディバ×もち吉の贅沢コラボを味わおう

福岡の銘菓「もち吉」とプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」のコラボ第3弾、「ひとくちあられショコラミックス」が登場♡

甘いチョコレートで包んだあられやせんべい6種類を手軽に楽しめる贅沢な一袋。

上品で華やかな味わいは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです♪数量限定なので、販売開始はお早めにチェックしてください。