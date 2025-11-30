2025年11月を頑張った「さそり座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
一方で、5日の満月、8日の変革を司る天王星の移動もあり、人間関係でも変容が。また7日に愛と美を司る金星が、19日に「逆行」中の水星がさそり座に戻ってきたこともあり、忙しい中でも自分に立ち戻れたのではないでしょうか。
20日にはさそり座で新月もあり、再生や変容の感覚が。さらに、11月28日に現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」するので、自分の中にある深い感情に気付いたかもしれません。真実を見つめて。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）思考を司る水星は10月29日に、行動を司る火星は11月4日にさそり座を抜けましたが、次の「経済や豊かさ」のエリアに入ったので、非常に多忙なのが11月だったと思います。そんな中、10日に水星が「逆行」し、いかに体力自慢のさそり座さんでも大変だったはずです。
12月のアドバイス12月1日には金星が、12日には水星がさそり座を抜け、「経済や豊かさ」のエリアに。11月と違い、心に余裕も感じられる中、15日に火星が、22日に太陽が、25日に金星が「環境や伝達」のエリアに。地域貢献なども視野に入るとき。周囲のために能力を発揮することに。
