「ぬい活」っていうんですか？ 最近流行ってますよね。自分の推しキャラのぬいぐるみを連れて、いろんな場所を訪ねる楽しみ方。推しが同じ同士が出会って、そこから友達になったりもするそうです。

そんな人たちが愛用しているのが透明バッグ。

ぬいぐるみを入れたり、推しキャラのバッジを全面に散りばめたりと、とにかく「わたしはこれが好きなんだ！」と強く強く世界に主張するスタイル。それはそれでありですね。

あの透明バッグ、百均などにもそれっぽいのが売ってるみたいですが、どうせ買うならもうちょっとオシャレなものを…ってことで、こちらがいいのではないでしょうか？ Copeflapの「痛バッグ」。

ショルダーサイズですが、わりとしっかり収納できるので、ぬい活にぴったり。透明なのは片面だけなので、コスメや小物を入れて普通にサブバッグとして使えそう。

Amazonブラックフライデーなら1,691円で買えます。わたしもぬい活始めてみようかな…（ぬいぐるみ持ってない）。

