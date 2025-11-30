推しを全力発信できるぬい活の友。Copeflapの「痛バッグ」
「ぬい活」っていうんですか？ 最近流行ってますよね。自分の推しキャラのぬいぐるみを連れて、いろんな場所を訪ねる楽しみ方。推しが同じ同士が出会って、そこから友達になったりもするそうです。
そんな人たちが愛用しているのが透明バッグ。
ぬいぐるみを入れたり、推しキャラのバッジを全面に散りばめたりと、とにかく「わたしはこれが好きなんだ！」と強く強く世界に主張するスタイル。それはそれでありですね。
あの透明バッグ、百均などにもそれっぽいのが売ってるみたいですが、どうせ買うならもうちょっとオシャレなものを…ってことで、こちらがいいのではないでしょうか？ Copeflapの「痛バッグ」。
ショルダーサイズですが、わりとしっかり収納できるので、ぬい活にぴったり。透明なのは片面だけなので、コスメや小物を入れて普通にサブバッグとして使えそう。
Amazonブラックフライデーなら1,691円で買えます。わたしもぬい活始めてみようかな…（ぬいぐるみ持ってない）。
