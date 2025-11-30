2025年11月を頑張った「しし座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
一方で、5日の満月、8日の変革を司る天王星の移動もあり、キャリアでも軌道修正のタイミングでした。また7日に愛と美を司る金星が、19日に「逆行」中の水星が「居場所」のエリアに戻り、20日にはここで新月も。家族や同僚とは心が1つになってきたはず。11月28日に現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」するので、月末になるほど自信のなさも消え、皆でまとまっていけそうなときです。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）思考を司る水星は10月29日に、行動を司る火星は11月4日に「恋愛や創造、子ども」のエリアに入っています。日照時間が少なくなるのと同調して落ち込みがちな自分を吹き飛ばすかのように、目一杯、楽しもうとしていたのでは。ただ10日に水星が「逆行」したので、やり過ぎてしまう傾向もありました。
12月のアドバイス12月1日には金星が、12日には水星が「恋愛や創造、子ども」のエリアに。現状に楽しさを見いだせるときです。また15日に火星が、22日に太陽が、25日に金星が「ルーティンワークや日常生活」のエリアに入り、仕事ではハードさはありつつも、楽しさも感じられるように。
