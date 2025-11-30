2025年11月を頑張った「ふたご座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
その一方で、5日の満月をきっかけに、「豊かさ」の価値観も変化しているのでは。8日に変革を司る天王星もふたご座をいったん去り、自分にとって無理のないペースを模索しているはずです。
また7日に愛と美を司る金星が、19日に「逆行」中の水星が「ルーティンワークや日常生活」のエリアに戻り、20日にはここで新月もありました。一心不乱にやるべきことに没入する日々だったと思います。11月28日に現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」。月末になるほど流れはスムーズに。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）守護星の思考を司る水星は、10月29日に「人間関係」のエリアに入りましたが、11月10日に「逆行」開始。4日には行動を司る火星もここに。相手を質問攻めにして困らせるほど、好奇心が強くなるのが11月でした。
また7日に愛と美を司る金星が、19日に「逆行」中の水星が「ルーティンワークや日常生活」のエリアに戻り、20日にはここで新月もありました。一心不乱にやるべきことに没入する日々だったと思います。11月28日に現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」。月末になるほど流れはスムーズに。
12月のアドバイス12月1日には金星が、12日には水星が「人間関係」のエリアに。楽しい雰囲気ですが、11月の行動や立てたプランを考え直してみては。また15日に火星が、22日に太陽が、25日に金星が「潜在意識」のエリアに入ります。頑張り過ぎる傾向も。燃え尽きないよう体調に留意。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)