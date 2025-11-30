マンガアプリ「サイコミ」で連載中の『婚活マッチトゥザフューチャー』（輪立さく）の実写縦型ショートドラマが、サイコミ公式TikTokショートドラマアカウントで配信開始された。

【写真】表情多彩な織田奈那は必見 ドラマ『婚活マッチトゥザフューチャー』

『婚活マッチトゥザフューチャー』は、28歳で恋愛偏差値低めの主人公・並木なずなに、未来のロボットが指南する婚活ラブコメ漫画。2020年に欅坂46を卒業し、ドラマ・舞台・バラエティと多方に活躍の場を広げる織田奈那が主演を務める。”仏”とまで評されることもあった織田がドラマで魅せる必死な表情にも注目したい。

また、ショートドラマ配信を記念して、2026年1月31日（土）まで期間限定で原作14話分が「サイコミ」にて無料公開されている。作者の育休に伴い休載していた原作も連載が再開され、ドラマに合わせ盛り上がりをみせている。

■『婚活マッチトゥザフューチャー』ショートドラマ概要結婚を夢見る主人公・並木なずな（28歳）は、3年付き合った初彼氏から突然の別れを告げられる。傷心したなずなは友人に勧められるがままマッチングアプリを始めるが、初アポの直前、“未来から来た”という婚活お助けロボット・ラブが現れて――ダメ男ばかりに引っ掛かるなずなの婚活は前途多難の予感…。果たして、真の幸福を掴むことができるのか…！？「サイコミ」で大人気連載中の婚活ラブコメを縦型実写ショートドラマ化！

© Cygames, Inc.

（文=リアルサウンド ブック編集部）