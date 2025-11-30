元CAが選ぶ11月のお気に入りコスメ3選！ しっとりクリームチークは“ぽんぽん3点置き”がポイント
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。顔や身体の乾燥が気になる季節は、しっかり保湿できるスキンケアアイテムや、乾燥しにくいコスメを選びたいですよね。今月紹介する筆者のお気に入りアイテムは、今の時期おすすめの化粧水やハンドクリームなどをピックアップしてみました。（文・写真＝Rila）
【写真】乾燥肌さん必見！ 元CAが選ぶ11月のお気に入りコスメ一覧
■パール入りのキラキラ乳液トナー
肌がカサついて粉をふきやすい時に愛用している「成分エディター」のトナー。セラミドパール成分が配合されていて、ツヤのある肌に導いてくれます！
少しとろみのあるテクスチャーでやわらかく肌になじむところが推しポイント。さっぱりしすぎずベタつかない、内側からうるおう使用感のトナーはこの季節とくに重宝します。
■美容カプセル配合の夜用ハンドクリーム
今月は手の乾燥がとくに気になった筆者が夜寝る前に欠かせないのが「ジルスチュアート」のおやすみ前用ハンドクリーム！
美容カプセル入りのこってりしたテクスチャーなので寝る直前に手と肘に塗って使っています。塗ると肌がしっとり＆ふっくらするうえに、上品ないい香りが広がって癒される〜。
■ふんわり色づくしっとりチーク
乾燥が気になる日にパウダータイプのチークを塗ると、頬がカサカサしてきませんか？ 「デイジーク」の新作「シルキーベールブラッシュ」は、なめらかなクリームテクスチャーで、乾燥肌の筆者が塗ってもカサつきにくくてお気に入り！
チークを3点ぽんぽんとつけてメイクパフでなじませ、その上にフェイスパウダーを重ねるのがポイント。とてもキレイに仕上がって崩れにくいですよ◎。
肌の乾燥が気になりはじめた今月は、スキンケア、ハンドケア、チークからお気に入りのアイテムを紹介しました！ 冬のコスメ選びの参考にしてもらえたらうれしいです。
