元日本代表10番の絶品スルーパス「やっぱ翔哉上手いわ」。浦和逸材の決勝点を演出「完璧な質を提供」「凄すぎるよ」の声
４試合ぶりの白星だ。浦和レッズは11月30日、J１第37節でファジアーノ岡山と敵地で対戦。１−０で勝利した。
決勝点が生まれたのは72分。敵陣センターサークル付近でキープした中島翔哉が、狙いすましたスルーパス。これに反応したのが、来季の浦和加入が内定している特別指定の肥田野蓮治。この日がJ１初出場の現役大学生は、ペナルティアーク内で左足を振り、グラウンダーのシュートを流し込んだ。
目に見える結果を出した期待の逸材に注目が集まる一方で、中島のアシストも話題に。SNS上では「やっぱ翔哉上手いわ」「完璧な質を提供する中島も凄い」「出したスルーパスうっま」「スルーパス凄すぎるよ」「浦和の10番は中島翔哉しかいない」といった声があがった。
元日本代表10番の妙技は健在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】翔哉の絶妙スルーパス→抜け出した現役大学生が完璧フィニッシュ！
決勝点が生まれたのは72分。敵陣センターサークル付近でキープした中島翔哉が、狙いすましたスルーパス。これに反応したのが、来季の浦和加入が内定している特別指定の肥田野蓮治。この日がJ１初出場の現役大学生は、ペナルティアーク内で左足を振り、グラウンダーのシュートを流し込んだ。
目に見える結果を出した期待の逸材に注目が集まる一方で、中島のアシストも話題に。SNS上では「やっぱ翔哉上手いわ」「完璧な質を提供する中島も凄い」「出したスルーパスうっま」「スルーパス凄すぎるよ」「浦和の10番は中島翔哉しかいない」といった声があがった。
元日本代表10番の妙技は健在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】翔哉の絶妙スルーパス→抜け出した現役大学生が完璧フィニッシュ！