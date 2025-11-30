決勝点を演出した中島のスルーパスが話題だ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　４試合ぶりの白星だ。浦和レッズは11月30日、J１第37節でファジアーノ岡山と敵地で対戦。１−０で勝利した。

　決勝点が生まれたのは72分。敵陣センターサークル付近でキープした中島翔哉が、狙いすましたスルーパス。これに反応したのが、来季の浦和加入が内定している特別指定の肥田野蓮治。この日がJ１初出場の現役大学生は、ペナルティアーク内で左足を振り、グラウンダーのシュートを流し込んだ。
 
　目に見える結果を出した期待の逸材に注目が集まる一方で、中島のアシストも話題に。SNS上では「やっぱ翔哉上手いわ」「完璧な質を提供する中島も凄い」「出したスルーパスうっま」「スルーパス凄すぎるよ」「浦和の10番は中島翔哉しかいない」といった声があがった。

　元日本代表10番の妙技は健在だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】翔哉の絶妙スルーパス→抜け出した現役大学生が完璧フィニッシュ！

 