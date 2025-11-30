SUNトピ、高安奈緒子・気象予報士です。現在、東京都にインフルエンザの流行警報が出ています。最新の患者報告数を見ると、定点あたり50人を超えています。今シーズンは昨シーズンと比べて流行が早いですね、そこで最新の状況を医療機関で伺ってきました。

赤坂おだやかクリニック 西澤寛人 理事長

「現在1日30人検査すると、20人陽性になるぐらいの数の陽性者がいまして、ほとんどがインフルエンザA型です。今年は夏がスゴく暑くて、秋があんまりなくて、いきなり冬になっちゃったみたいな乾燥しているのもそうですし、対策としては、インフルエンザワクチン接種という事も1つですけども、手洗いをよくする、うがいをする」

そこで厚生労働省が勧める“正しい手の洗い方”というのがありますのでご紹介します。

【厚生労働省が勧める 正しい手の洗い方】

★水でよく濡らした後、石けんをつけて、手のひらをよくこする。

★手の甲をのばすようにこする。

★指先や爪の間も念入りにこする。

★指の間を洗う。

★親指と手のひらをねじり洗いをする。

★最後に手首も忘れずに洗う。

また、スマホの表面も汚れているので、薄めたアルコールシートで除菌する事もオススメだそうです。