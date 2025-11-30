【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）

【映像】「50歳には見えない」“平成の歌姫”圧巻のパフォーマンス

時代を彩った“平成の歌姫”のライブパフォーマンスにプロ野球OBたちが思わず歓喜した。熱狂的野球ファンとしても知られる相川七瀬が『恋心』を熱唱する際に見せたレジェンドたちの振る舞いが注目を集めている。

11月30日、日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISOが開催された。7イニング制で行われる試合は、4回を終えたところで小休止。フィールドには、90年代から2000年代の音楽シーンで活躍した相川七瀬が登場。5thシングルでミリオンセラーとなった『恋心』を熱唱した。

当時と変わらない美声を響かせ、球場のファンも大盛り上がり。ABEMAのコメント欄でも「俺らの青春時代」「相川七瀬懐かしい！」「あの頃の思い出が蘇るね」「これは熱い！！いいなー」「すげーな！このパワフルな声好きだったなー」「相変わらず美しい」「綺麗だなー」「えっ？50歳なん？めちゃくちゃ若いやろ」と大興奮となった。

そんな相川の歌に聞き入っていたレジェンドたち。ベンチ前で内川聖一は両手を高く上げて拍手を送り、稲葉篤紀も拍手で盛り上げた。そんなOB選手の様子に「選手たちも楽しそうだな」「レジェンドもウキウキしちゃう歌姫」「うっちー楽しそうだなw」とファンが反応を見せている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）