“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、赤ミニワンピから美脚スラリ「サンタさんみたい」「脚のライン綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が11月29日、自身のInstagramを更新。クリスマスマーケットでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「冬のお手本コーデ」ニットミニワンピ姿
小寺は「＃ニングリ メンバーでクリスマスマーケットに行ってきました」と報告し、自身が出演するMBS系ラジオ番組「福島のぶひろのサタデーモーニングリゾート」（毎週土曜あさ6時〜）の出演者たちとともにクリスマスマーケットを訪れた際のオフショットを複数枚投稿。赤のニットワンピに革のジャケット、ロングブーツというコーディネートで、ツリーの前で撮影された1枚では、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に「サンタさんみたい」「脚のライン綺麗」「冬のお手本コーデ」「全身バランスが完璧」「ニットワンピ姿もっと見たい」「可愛すぎる」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
