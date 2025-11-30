桜島の南岳山頂火口で30日午後４時31分に噴火が発生しました。噴煙は火口から1300mの高さまで上がり、北東に流れました。

桜島の噴火警戒レベルは、３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯

桜島で噴火が発生した場合には、３０日２１時から２４時までは火口から北東方向、１日０９時から１２時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

３０日１８時から１日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼３０日１８時から２１時まで 北東（霧島市福山方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼３０日２１時から２４時まで 北東（霧島市福山方向） ９０ｋｍ ５ｋｍ

▼０１日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼０１日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼０１日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼０１日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、霧島市、曽於市、鹿屋市、志布志市、大崎町

宮崎県 ：宮崎市、都城市、日南市、三股町、串間市

