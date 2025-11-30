sumika¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
sumika¤Î¿·¶Ê¡ÖHonto¡×¤¬¡¢2·î27Æü¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÆü30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿sumika¤Ë¤è¤ëÆ°²èÇÛ¿®¤Ë¤Æ¡£¿·¶Ê¡ÖHonto¡×¤Ï±Ç²è¤Î°Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÊÒ²¬·òÂÀ¡ÊVo,G¡Ë¤¬ºî¶Ê¡¦ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤ÎºÇ¿·Í½¹ðÊÔ±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡ÖHonto¡×¤Î³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÊÒ²¬·òÂÀ¡ÊVo,G¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤È±À¤Î²¦¹ñ¡×¤òÊì¤È±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿¢Êª¤Ë¡Ö¥¡¼Ë·¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËèÆüÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ¸³è¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤É¤é¾Æ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢¤Þ¤ÀÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¡¢µ¡³£¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
ËÍ¤é¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
83Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë°ìÅÙ´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎºÝ¤ËºÆ¤Ó´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡Ö³¤¤ÎÄì¡È¤Ç¤Ï¡É¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¤È¡Ö³¤¤ÎÄì¡È¤Ç¤â¡É¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµ²ò¡×¤À¤±¤òµá¤á¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ºÇÔ¤¬¶ËÃ¼¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤äAI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÇ¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ì£µ¤¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ëº£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµ²ò¡×°Ê¾å¤Ë°ìÀ¸¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡ÖËÜÅö¡×¤ò¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤¤Ã¤È¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ê¸»ú¸º¤é¤·¤Æ¡ÖHonto¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤È¥Ò¥ó¥È¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥É¥é¤¨¤â¤óÃ£¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¿¼¤¤³¤¤ÎÄì¤Ç¤¹¡£¿¼³¤¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëËÁ¸±¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿Í¤äÊª¤¬¤µ¤é¤Ë°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥ª¡¼Åô¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¹Ó°æÃÒÇ·¡ÊDr.¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Î¤¿¤áÍÄ¾¯´ü¤«¤éËÜ¤Î¹ØÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºâÉÛ¤¬´Ë¤ß¤¬¤Á¤Ê²ÈÄí¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌ¡²è¤âËÜ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë½Â¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¤½¤Î´ØÌç¤òÆÍÇË¤·¤¿Ì¡²è¤¬¥É¥é¤¨¤â¤ó¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤«¤é¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Êì¿Æ¤âÆÉ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤«¡£¤¤¤Ä¤«¤é¤«ËÜÃª¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ó¤À³¤Äìµ´´ä¾ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËºîÉÊÆâÍÆ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¿È¶á¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤â¤¹¤°ÎÙ¤ò¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥à¡¼¥É¤â¤ê¤¢¤²³ÚÃÄ¤Î°ì°÷¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤¤¥Ð¥«¥ó¥¹¤Î¤Ï¤º¤¬Í½Äê³°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¹âÍÈ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ÂçÀÚ¤Ê±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ö´Ö¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êª¸ì¤òº£ÅÙ¤ÏÆÏ¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¤½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®Àîµ®Ç·¡ÊKey./Cho.¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ²æ¡¹sumika¤¬¡ÖHonto¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÂê²Î¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î´¶¾ð¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¤¤»þ¤«¤éÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢²æ¡¹sumika¤Î²»¤¬´ó¤êÅº¤¦ÁÛÁü¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Î¸åÊý¤Ë¤¢¤ë²ÙÊªÃª¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Âô»³Ì¡²è¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þÌ¡²è¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬ÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿»ä¤â¡¢³¨¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ´¤ÎÆ»¶ñ¤¿¤Á¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤»þ¤Ë¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤òÊì¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤òÌã¤¨¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
83Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤ò¸«¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸Â³¦¤ä¡¢¤Þ¤ÀÌ¤³ÎÇ§¤Ê¾ðÊó¤¬Â¿¤¤³¤ÄìÀ¤³¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÁÛÁü¤¬¸½À¤³¦¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿ÁÏÂ¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂçÊÑ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Êª¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¿´¤ËÆÏ¤¯Êª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²óµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÆ»¶ñ¤äÃÎ¼±¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃæ³¤Äì¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ´Þ¤áÅÐ¾ì¤¹¤ë³§¤ó¤Ê¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤¬¹ÔÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òµÓËÜ¤òÄÌ¤·¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÂê²Î¡ÖHonto¡×¤Ï¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢Åú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÀ¿°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤¿¿Ä¤¬ÂÀ¤¯¶¯¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¤Î¤ÓÂÀÃ£¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ì¤ë¤Î¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤È¶¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î²»³Ú¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ì¸ø³«
¸¶ºî¡§Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº
´ÆÆÄ¡§ÌðÅèÅ¯À¸
µÓËÜ¡§Â¼»³¸ù
¥¥ã¥¹¥È¡§¥É¥é¤¨¤â¤ó¡§¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¡¡¤Î¤ÓÂÀ¡§Âç¸¶¤á¤°¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤·¤º¤«¡§¤«¤«¤º¤æ¤ß¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡§ÌÚÂ¼Úå¡¡¥¹¥ÍÉ×¡§´ØÃÒ°ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ë¡§ÀéÍÕæÆÌé¡¡¿åÃæ¥Ð¥®¡¼¡§¹¶¶ÎÃ
¼çÂê²Î¡§sumika¡ÖHonto¡×¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
©Æ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦ADK 2026
¸ø¼°HP¡§http://doraeiga.com/2026/
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ https://www.youtube.com/user/DoraemonTheMovie
¸ø¼°X¡§ https://x.com/doraeiga
