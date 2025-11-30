俳優の塩野瑛久（30）が、30日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。高校に進学しなかった理由を明かした。

塩野は中学を卒業後、高校に進学せず、実家のクレープ屋で働いていたという。高校に進学しなかった理由を聞かれると「まず、頭が良くなかった。通知表に1もつかないんですよ」と打ち明けた。通知表には斜線が書かれており、「測定不能です。単純に行ってないから、その授業日数で判断できないみたいな」と説明。学校に行かなかった理由を「自由人間過ぎて、自分が行きたい時間に行くっていうことをしてました」と語った。

そして「でも、やっぱ高校は経験したかったので、行きたかったは行きたかったんですけど」とし、「僕の父親が、倒れちゃいまして、中学時代の時に。その父親が倒れたタイミングだったので、もう高校行っても僕は続く気がしなかったんですよ。途中でリタイアしちゃうかもしれないなって思ったんで。だったら、その父親のサポートとして、クレープ屋で働いた方がいいかっていうことで、クレープ屋でずっと働いてた」と打ち明けた。