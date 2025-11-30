あいみょん、10周年イヤーへ突入。特設サイト開設＆MVリクエスト企画スタート
あいみょんが本日11月30日(日)にメジャーデビューから丸9周年を迎え、10周年目へ突入。新しいヴィジュアルと共に“AIMYON 10th Anniversary”特設サイトを開設した。
特設サイトでは10周年ならではの特別コンテンツを展開。あいみょんの直筆メッセージやこれまでの活動を辿る事ができるコンテンツが展開されている。
公開された新ヴィジュアルは、あいみょんのメジャーデビュー以降全作品のアートワークを手掛けている とんだ林蘭がディレクションを担当。長い髪をバッサリと切ったあいみょんの姿は10周年のロゴとあわせて新鮮な仕上がりだ。
さらに10周年企画コンテンツとして、未だミュージックビデオが制作されていないメジャーデビュー後の楽曲の中から、MVを作って欲しい楽曲をリクエストできる特別企画がスタートした。
リクエストは、11月30日(日)18:00〜12月31日(水)23:59の期間中、あいみょんOFFICIAL FAN CLUB、X、YouTubeにて応募が可能となっている。多くのリクエストがあった楽曲1曲のMusic Videoが、今後新たに制作される予定だ。
■AIMYON 10th Anniversary
Artwork：
art direction & logo design：とんだ林蘭
CG Artist：Takashi Fujimoto(OBF/Liryc）
design：土田陽介(Caught)
photo：大野隼男(CEKAI)
retouch：津金卓也
styling：小山田孝司
costume：osakentaro
hair & make-up：松野仁美
production assistant：上山宣樹･武井美彩代(OKNACK Inc.), 渡邉蓉子, 荒谷穂波
AIMYON 10th Anniversary -
SPECIAL CONTENTS #01／AIMYON Music Video Request
●募集期間
11月30日(日) 18:00 〜 12月31日(水) 23:59
AIMYON 10th Anniversary 特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/aimyon10th
◾️18thシングル「ビーナスベルト」
CD発売＆配信日：2025年10月22日（水）
CD：https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd
配信：https://wct.live/aimyon-beltofvenus
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus
・品番：WPCL-13688 定価：\1,210（税込）
・収録曲
M1 ビーナスベルト
M2 おじゃまします
M3 ビーナスベルト(Instrumental)
M4 おじゃまします(Instrumental)
◾️＜AIMYON TOUR 2025+“ヘブンズ・ベーカリー”＞
2025年
11月4日（火）宮崎・都城市総合文化ホール大ホール
11月13日（木）徳島・アスティとくしま
11月19日（水）奈良・なら100年会館 大ホール
12月11日（木）福島・けんしん郡山文化センター
12月17日（水）山形・やまぎん県民ホール
12月18日（木）青森・リンクステーションホール青森
12月22日（月）茨城・水戸市民会館グロービスホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
チケット料金：\9,000（税込）
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/HeavensBakery
◾️＜AIMYON FAN CLUB TOUR 2026“PINKY PROMISE YOU vol.2”＞
2026年
3月2日（月）東京・東京ガーデンシアター
3月3日（火）東京・東京ガーデンシアター
3月11日（水）広島・広島文化学園HBGホール
3月13日（金）福岡・福岡サンパレス
3月31日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
4月2日（木）宮城・仙台サンプラザホール
4月16日（木）愛知・アイプラザ豊橋
4月17日（金）愛知・アイプラザ豊橋
4月20日（月）大阪・フェスティバルホール
4月21日（火）大阪・フェスティバルホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02
