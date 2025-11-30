¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤ò·Ç¤²½é¥Ä¥¢¡¼¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎDIVA¤¬¤³¤³¤Ë
Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢¥½¥í½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãÎë²Ú¤æ¤¦»ÒLIVE¥Ä¥¢¡¼SAMURAI DIVA ÅìÌ¾ºåÂæ¥Î¿Ø¡ä¤ò³«ºÅ¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤ò»Ä¤·¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÆü·Ð¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈSAMURAI DIVA¡É¡£¼«¿È¤¬Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îë²Ú¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤ä¸Ø¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÌ±Â²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÁØ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¼¡¤Î¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÎë²Ú¤Î¸ý¤«¤éÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÎë²Ú¤À¤«¤é¤³¤½Ì¾¾è¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈó¾ï¤Ëç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤À¡£¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤â´¶¤¸¤¿¡£ÏÂ¤òÇØÉé¤¤¡¢²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡ÈSAMURAI DIVA¡É¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ÎÌ¾¾è¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â½Å¤¯¤ÆÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¤¤¤Þ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëÏÀ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦»ê¤Ã¤¿¡ãÎë²Ú¤æ¤¦»ÒLIVE¥Ä¥¢¡¼SAMURAI DIVA ÅìÌ¾ºåÂæ¥Î¿Ø¡äÅìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü·Ð¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¤¿¤«¤ì¡¢Áñ¸·¤ÊSE¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎë²Ú¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤ÆÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢äÊäÅ¤Î²»¡£¤½¤¦¡¢Ëë³«¤±¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÄÃæ¸øÊ¿ºî¶Ê¤Î¡ÖSAMURAI DIVA¡×¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÈÏÂ³Ú´ï¤¬Í»¹ç¤·¤¿¹ë²Ú°¼à¥¤Ê°ì¶Ê¤À¡£ÃÏÄì¤òÇç¤¦¤è¤¦¤ÊÄã²»¤«¤é¡¢¶õ¹â¤¯ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤Ë¤«¤¯Îë²Ú¤Î²Î¤ÎÀ¨¤µ¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤â¡ÔÅ·¤Ë²Î¤¨¤Ð ÃÏ¤¬Òã¤¨¤ë¡Õ¡Ô¶»¤Ë¤â¤æ¤ë¤Ï ÉÔÌÇ¤Îº²¡Õ¤Ê¤É¤È¤«¤Ê¤êÁÔÂç¤Ç¶¯ÎÏ¤À¡£¥Ô¥ó¥¹¥Ý¤Ë¾È¤é¤µ¤ì²Î¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¤Î¶«¤Ó¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤Û¤É¡£ÀµÄ¾¡¢¤â¤¦°ì¶ÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤À¡£
¤À¤¬¤â¤Á¤í¤ó¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¡ÖSAMURAI DIVA¡×¤Ç°ìµ¤¤ËÎë²Ú¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¼¡¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¥á¥¿¥ë¶Ê¡ÖIncubation¡×¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿·ÊÝØªÂç¡ÊDr¡Ë¤Î¥Ä¡¼¥Ð¥¹¤È¤ï¤Á¤å¡Á¡ÊB¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ê¥º¥à¤¬¿´¤òÌöÆ°¤·¡¢ÌÄÉ÷¡ÊG¡Ë¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ÈÉ¤ÅÄÂçÃÒ¡ÊÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¡Ë¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ØZIN¡Ê¸Ý¡Ë¤ÎÀú¤ê¤¬Æþ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÇ®¤¤·ý¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤ÏOK¡©¡×¤È¤¤¤¦Îë²Ú¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡Ö¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é¡×¤Ø¡£Á°²ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤ËÎë²Ú¤â¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÇÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤¬º£²ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¢°ã¤¦Ì£¤ï¤¤¤¬¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ô¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é¡Õ¤ÎÂç¹ç¾§¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤ëÏÂ¥í¥Ã¥¯¤ÏËÜÅö¤ËÎë²Ú¤Ë»÷¹ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÈSAMURAI¡É¥â¡¼¥É¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¡ÖÅ¥ËÀÇ¡×¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¡ÈDIVA¡É¥â¡¼¥É¤Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¾ÈÌÀ¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¯¡Ô¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÓ¤ËÊú¤«¤ì¤Æ»à¤Ì¤Þ¤Ç¡Õ¤Ê¤ó¤Æ²Î¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤È¼ê¤Ä¤¤âÀð¾ðÅª¤À¡£
»þ·×¤Î¿Ë¤Î²»¤¬¶Á¤¥¹¥â¡¼¥¯¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ê¤¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Ù¡¼¥ë¤òÅ»¤Ã¤¿Îë²Ú¤¬¡£»àÀ¸´Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö½ä¤ê½ä¤ë¡×¤òÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ô¿Í¤Ï¤Ê¤¼À¸¤¤ë¤Î¤« ²á¤Á¤ò½Å¤Í¤Æ¡Õ¡Ô»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Ìë¤Ë¡Õ¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤Î²Î¼ê¤À¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐÈæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤ÊÉÛ¤ò»È¤Ã¤¿Éñ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ËÀ¸¤È»à¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¡Ô¿Í¤Ï¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì¤æ¤¯¡Õ¤È¶Á¤«¤»¤¿¤½¤Î»Ñ¤ÏÅ·½÷¤Î¤è¤¦¤Ç»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¾¯¤·´¶½ýÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö±ÊÀ¤¤Î¥¯¥ì¥¤¥É¥ë¡×¡£¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í°ì¿Í¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¦Îë²Ú¡£Èà½÷¤Î²ÎÀ¼¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¶Ê¤À¤¬¡¢¡Ö½ä¤ê½ä¤ë¡×¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢º£Æü²þ¤á¤Æ¡È°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤Ê²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¦»Ò¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¤È°ã¤Ã¤Æ¡È¤æ¤¦»Ò¤µ¤ó¡É¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤¿Îë²Ú¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ìÃÊÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ìÎé¡£¡ÈSAMURAI DIVA¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Îë²Ú¤Ï4·î¤Ë»í¶ã¤Î¿·Î®ÇÉ¡Ö¶ãÆ»Îë²ÚÎ®¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£½éÂå½¡²È¡ÖÎë²Ú·ÄÚð¡Ê¤¹¤º¤Ï¤Ê ¤±¤¤¤»¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤Ëº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Ä¤Ä»í¶ã¤Î½¡²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤³¤È¤«¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÈSAMURAI DIVA¡É¤ÈÌ¾¾è¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤ËÎë²Ú¤À¤±¤À¡£¤½¤ó¤Ê½¡²È¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥«¥Ú¥é»í¶ã¤òÈäÏª¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¤äEDM¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»í¶ã¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»í¶ã¤À¤±¤òÌ£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç°ã¤Ã¤¿»í¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï¶ùÅÄÀî¤Î¸÷·Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö·îÌë»°ºµ¸ý¤Ë½®¤òÞ¢¤Ö¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£»í¶ã¤ÎºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀá²ó¤·¤Ë·î¤Î¸«¤¨¤ëÌë¡¢Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«²¿¤ÎÁÇÍÜ¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»í¶ã¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Î°ì´Ä¤ÇËÜÊª¤Î»í¶ã¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤â»í¶ã¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¨¡¨¡ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÎë²Ú¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¾ìÌÌ¤ÏÅ¾´¹¤·¡Ö½ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Î¼ä¤·¤µ¤ä¶ì¤·¤µ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡Ö·î¤ÎÅÆ¡×¤«¤éºÆ¤Ó²Î¾§¤Ø¡£¥Ô¥¢¥Î¤Èä·¤Î½À¤é¤«¤Ê²»¿§¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²Î¤ï¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë²í³Ú¤Î²»¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡ÖBloody Waltz¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µÛ·ìµ´¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê°ì¶Ê¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¤ËÏÂ³Ú´ï¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Îë²Ú¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë°ì¶Ê¤À¡£Îë²Ú¤ÏÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤ò°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£¤¤¤Ä¤«³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµ·½¨¼ù¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤³¤³¤ÇÎë²Ú¤¬°ìÃ¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»«¤±¤ë¤È¡¢É¤ÅÄÂçÃÒ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á»°Ì£Àþ¥½¥í¤òÈäÏª¡£ÎÏ¶¯¤¤ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ®ÃÆ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥ó¥Þ¥ê¥ó¥°¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÁÕË¡¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£ÏÂ³Ú´ï¤È¤¤¤¦¤ÈÉßµï¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¤·¤«¤ê¡¢Îë²Ú¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂé¸ïÌ£¡£
É¤ÅÄ¤Î»°Ì£Àþ¤Ç²ñ¾ì¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿·ÊÝØªÂç¤Î¥É¥é¥à¤¬°ìÂÇ¡£ÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤¬Åô¤ê¡¢Åá¤ò¹½¤¨¤¿Îë²Ú¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö·î¤ÎÅÆ¡×¡ÖBloody Waltz¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤ë¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÊÑ¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤·õÉñ¤òÈäÏª¡£ZIN¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¾®¸Ý¤ÇºÌ¤òÅº¤¨¤ë¡£Îë²Ú¡¢É¤ÅÄ¡¢ZIN¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¡ÖÉ´Ç¯Ìë¹Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥°¥Ã¥º¤ÎÉñÀð»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¿¶¤êÉÕ¤±¡£Îë²Ú¤Î¤ª¥Ï¥³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÏÂ¥Ü¥«¥í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤â¡Ö¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥µ¥Ó¤Ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÉñÀð»Ò¤ÎÇÈ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤À¡£¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡ÖThe Battle of the Monkey and the Crab¡×¤ØÆÍÆþ¡£¥·¥é¥¤¥·¼Ó¥È¥ê¡¢ORANGE RANGE¤ÎHIROKI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¤µ¤ë¤«¤Ë¹çÀï¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ã¥×¶Ê¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¤¿¤ê¤È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡£
ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È¡×¤Î¤¢¤È¡¢Îë²Ú¤«¤é²þ¤á¤Æ¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥Ð¥ó¥É¤¬¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤ÎÁ´¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡×ºîÉÊ¤À¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÏÂæËÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤È¤«¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ³¤³°¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î·è°Õ¤â¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸ø±é¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¤Î¼ÜÈ¬¡¦¿À±ÊÂçÊå¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¼Â¤ÏËÜ¸ø±é¤ÎÁ°¤ËÂæËÌ¸ø±é¤Î¥ê¥Ï¤ò¤·¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸ø±é¤ò¸«¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿À±Ê¤ò¡Ö¤¤¤ë¤Ê¤é½Ð¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈµÞî±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤È¿À±Ê¤Ï¤½¤ì¤âÍ½ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê°áÁõ¤â½àÈ÷¡£Îë²Ú¤È±ï¤Î¿¼¤¤¿À±Ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¡£¿À±Ê¤ò²Ã¤¨¤¿ÂÎÀ©¤Ç¡Ö¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡×¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¼ÜÈ¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸ÈäÏª¤¬´ò¤·¤¤¡£¤è¤ê°ìÁØ¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÄ°¤¯Îë²Ú¤Î¡Ö¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡×¤ÏºÇ¹â¤À¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¡Ö¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡×¤ÎÇ®¤Î¤Þ¤Þ¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖDark spiral journey¡×¤Ø¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤â¤è¤ê¹â¤¯¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÜÊÔºÇ¸å¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡×¤À¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê²Î»ì¤È²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤²Î¾§¤Ç¡¢¡È°ì½ï¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¡¢Îë²Ú¤â¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ÆÎë²Ú¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡ÖSNS¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢SNS¤À¤±¤À¤È¿´ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´é¤È´é¤òÄ¾ÀÜ¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡È¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¡É¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤È¿ÍÀ¸¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Î»þ´Ö¤òÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¤Ë¤µ¤µ¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¾ÀÜ´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²»³Ú¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¥½¥í¤Ç¤âÉðÆ»´Û¡É¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢Âç»ö¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ö½À¤é¤«¤Ê²Î¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¿´¤Î½À¤é¤«¤¤¤È¤³¤í¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£²Î»ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Îë²Ú¤ÎÉ½¾ð¤âÀ»Êì¤Î¤è¤¦¤ÇÈþ¤·¤¤¡£Ç¯¡¹¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¤³¤½¤¬Îë²Ú¤Î¿¿¹üÄº¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È¤È¤·¤Æ¤ÎÎë²Ú¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤È¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë¡Ö²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é²Î¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È±þ¤¨¤¿Îë²Ú¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ô¥è¥ó¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤òÅÁ¤¨¤ÆËÜ¸ø±é¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£Îë²Ú¤Î¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢³Î¤«¤Ê´¶Æ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
SAMURAI DIVA¡¢Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¡£»ä¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¹¤´¤¯½Å¤¤¤³¤È¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¯¤¤»×¤¤¤È·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸ø±é¤ò¸«¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÃÂÇ¤ÄÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÎë²Ú¤ÏSAMURAI DIVA¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÏÂ¤ò³Ë¤È¤·¤¿Â¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤ÎÍ»¹ç¡¢»í¶ã¤ä·õÉñ¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜÊª¤ÎÏÂ¤ÎÅÁÅýÉ½¸½¡¢ÏÂ³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÄó¼¨¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÁÇÍÜ¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä²»³ÚÀ¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î²Î¤Î¼ÂÎÏ¨¡¨¡¡£Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢SAMURAI DIVA¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÉ±¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÉþÉôÍÆ»Ò
¼Ì¿¿¡ýKEIKO TANABE
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.SAMURAI DIVA
2.Incubation
3.¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é
4.Å¥ËÀÇ
5.½ä¤ê½ä¤ë
6.±ÊÀ¤¤Î¥¯¥ì¥¤¥É¥ë
7.·î¤ÎÅÆ
8.Bloody Waltz
9.»°Ì£Àþ¥½¥í¡Á¥É¥é¥à·õÉñ¡Á¥É¥é¥à»°Ì£Àþ·õÉñ
10.É´Ç¯Ìë¹Ô
11.The Battle of the Monkey and the Crab
12.¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È
13.¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡
14.Dark spiral journey
15.¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢
en1.¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È
en2.¥Ñ¥Ô¥è¥ó
¡ãÎë²Ú¤æ¤¦»Ò Acoustic JAPAN Tour 2026 SAMURAI DIVA Premium Edition ¡¼ ¿è ¤È Îï ¡¼¡ä
¡ÚÎï¡Û¹Åç¡¦Live Juke
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)
Âè°ìÉô¡¡14:30³«¾ì¡¿15:00³«±é
ÂèÆóÉô¡¡18:30³«¾ì¡¿19:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡ÛLive Juke¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èÃæÄ®8-18¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥×¥é¥¶19£Æ¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û°ìÈÌ7,900±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ØÀ¸3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¹ÅÄ ·½Èþ¡ÊPiano¡Ë¡¢ »³²¼ Í³µª»Ò¡ÊPercussion¡Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±éÍ
¢¨Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎï¡ÛÊ¡²¬¡¦Border
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î11Æü(Æü)
Âè°ìÉô¡¡14:30³«¾ì¡¿15:00³«±é
ÂèÆóÉô¡¡17:30³«¾ì¡¿18:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡ÛBorder¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è·Ù¸Ç1ÃúÌÜ15-38
¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯ ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥É3F¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û°ìÈÌ7,900±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ØÀ¸3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¹ÅÄ ·½Èþ¡ÊPiano¡Ë¡¢ »³²¼ Í³µª»Ò¡ÊPercussion¡Ë
¢¨Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿è¡Û¿À¸Í¡¦¥¯¥é¥Ö·îÀ¤³¦
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¡16:30³«¾ì¡¿17:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥¯¥é¥Ö·îÀ¤³¦¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è²¼»³¼êÄÌ£±ÃúÌÜ£³¡Ý£¸ ¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û°ìÈÌ9,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ØÀ¸4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¹ÅÄ ·½Èþ¡ÊPiano¡Ë Íû Îáµ®¡ÊDrums¡õPercussion¡Ë Ï¡ÃÓ ¿¿¼£¡ÊBass¡Ë
¡ÚÎï¡ÛÀçÂæ¡¦STAR DUST
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)
Âè°ìÉô¡¡14:30³«¾ì¡¿15:00³«±é
ÂèÆóÉô¡¡18:30³«¾ì¡¿19:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡ÛSTAR DUST¡ÊÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èËÜÄ®2-5-18 ¥«¥ë¥éËÜÄ®¥Ó¥ë4£Æ¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û°ìÈÌ8,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ØÀ¸3,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¡Ú½Ð±é¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¹ÅÄ ·½Èþ¡ÊPiano¡Ë¡¢ »³²¼ Í³µª»Ò¡ÊPercussion¡Ë
¢¨Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿è¡Û¿å¸Í¡¦¥¶¡¦¥Ò¥í¥µ¥ï¡¦¥·¥Æ¥£²ñ´Û¡Ê¾®¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¡17:30³«¾ì¡¿18:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥¶¡¦¥Ò¥í¥µ¥ï¡¦¥·¥Æ¥£²ñ´Û¡Ê¾®¥Û¡¼¥ë¡Ë¡Ê°ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔÀéÇÈÄ®Åìµ×ÊÝ697ÈÖÃÏ ¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û°ìÈÌ9,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ØÀ¸4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¹ÅÄ ·½Èþ¡ÊPiano¡Ë Íû Îáµ®¡ÊDrums¡õPercussion¡Ë Ï¡ÃÓ ¿¿¼£¡ÊBass¡Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±éÍ
¡ÚÎï¡Û»¥ËÚ¡¦PLANT HALL
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
Âè°ìÉô¡¡15:30³«¾ì¡¿16:00³«±é
ÂèÆóÉô¡¡19:00³«¾ì¡¿19:30³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡ÛPLANT HALL¡Ê»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ23¾òÀ¾4ÃúÌÜ2-39 Âè42¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥ë¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û°ìÈÌ7,900±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ØÀ¸3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¹ÅÄ ·½Èþ¡ÊPiano¡Ë¡¢ »³²¼ Í³µª»Ò¡ÊPercussion¡Ë
¢¨Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿è¡Û¶âÂô¡¦REDSUN
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¡17:00³«¾ì¡¿18:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡ÛREDSUN¡ÊÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÊÒÄ®1ÃúÌÜ3-9¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û°ìÈÌ9,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿³ØÀ¸4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¹ÅÄ ·½Èþ¡ÊPiano¡Ë Íû Îáµ®¡ÊDrums¡õPercussion¡Ë Ï¡ÃÓ ¿¿¼£¡ÊBass¡Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±éÍ
¡ÚÀè¹ÔÃêÁª¡Û¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)20:00¡Á11·î30Æü(Æü)23:59
·ë²Ì³ÎÇ§¡õÆþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)15:00¡Á12·î4Æü(ÌÚ)23:00
È¯·ô³«»Ï¡§³Æ¸ø±é1½µ´ÖÁ°12:00¡Á
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=717848
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÀèÃå¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î7Æü(Æü)12»þ(Àµ¸á)¡Á
Æþ¶â´ü´Ö¡§Í½ÌóÆü´Þ¤Þ¤º3Æü´Ö°ÊÆâ
È¯·ô³«»Ï¡§³Æ¸ø±é1½µ´ÖÁ°12:00¡Á
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¢¡ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢ Îë²Ú¤æ¤¦»ÒÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
¢¡Îë²Ú¤æ¤¦»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
¢¡Îë²Ú¤æ¤¦»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Îë²Ú¤æ¤¦»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Îë²Ú¤æ¤¦»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡Îë²Ú¤æ¤¦»Ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook