¡¡11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë°ª¤ï¤«¤Ê¤È¿ÀÈøÉö¼î¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¹á²»¤È¾®µÜÍþ±û¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Îø¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬140»ú¤ÇÍÍ¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿ÅßÌîÌë¶õ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÄ¶Ã»ÊÔ½¸¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÃË½÷¤ÈÈà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÊª¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤¿8¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
¡¡11·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿±û¡Ê¿ÀÈøÉö¼î¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿¿±û¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í³±§¡Ê°ª¤ï¤«¤Ê¡Ë¤Ï¡¢ÊÖ¿®¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¿±û¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢Í³±§¤ä¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îñ¥¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¤Èè½ÄÅ¡ÊËÜÅÄË¾·ë¡Ë¡¢µÞî±·ëº§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÌîËÌ¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤È°ê»Ò¡Ê»ÔÀîÍ³°á¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿¿±û¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ëÁó¡ÊÈÓÅÄ´ðÍ´¡¿»³²¼¹¬µ±¡Ë¤Èº»ÃÎ¡ÊÀ¾ÅÄ¾°Èþ¡¿ÂçÄÍË¨¹á¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¿È¤Î¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Á°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÇ½ª²ó¤Ë¡¢¡Ønon-no¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¹á²»¤È¡¢¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ãー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¾®µÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÂôËÜ¤ß¤º¤¡Ê¹á²»¡Ë¤ÈÀ¥¸Í½Õ¿Í¡Ê¾®µÜ¡Ë¡£¸ß¤¤¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¡Ä¡Ä¡£Í³±§¤È¿¿±û¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤´Ø·¸¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÍ³±§¤È¿¿±û¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢Ìó3¥«·î¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¹¹ð¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍ³±§¤È¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë»£Î»¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÈø¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þ´ü¤Î¿¿±û¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¯Âå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤Ï½ë¤µ¤È¤ÎÆ®¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤ä¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤µ¤Ë²¿²ó¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ë»£¤ê¤¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢»Ä¤ê¤Î»£±Æ¤ò·ãÎå¤·¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Î»£Î»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¡¢°ª¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤µã¤¯¥·ー¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¤ÎÀ¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ¡£ÄÀ¤ß²á¤®¤º¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤«¤é4Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¤¬TVer¤Ç¸ÂÄêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Í³±§¤äÆ±Î½¤ÎÌîËÌ¡ÊÇò½§¿×¡Ë¡¢¿¿±û¤ÎËå¤Îè½ÄÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ß¤º¤¤È½Õ¿Í¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Á°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë