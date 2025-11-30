“恩返し”V王手弾の鹿島MF松村優太、鬼木監督に助言されたゴールの取り方「足速いんだから…」
[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]
鹿島アントラーズはJ1第37節で東京ヴェルディを1-0で破り、9年ぶりのJリーグ制覇に王手をかけた。後半29分、決勝点を決めたのは途中出場のMF松村優太。FWレオ・セアラのシュートのこぼれ球に抜け目なく詰め、相手DFを巧みに制しながらゴールにねじ込んだ。
ベンチスタートだった松村は0-0で停滞感に包まれていた後半9分、左サイドで投入され、チームに勢いを加えた。「圧力、迫力をもたらせるのが自分の武器だと思う。一つ走ることでも相手が嫌がるだろうし、一つ仕掛けられるのも嫌だと思う」。その狙いどおり、積極的な縦への仕掛けで東京Vの陣形を押し下げていった。
そして歓喜が訪れたのは後半29分、フィニッシュワークは鬼木達監督からのアドバイス通りのものだった。
「鬼木監督からよく言われていたけど『お前足速いんだから思い切り走って詰めれば点が取れるよ』と。だからなんかあるんじゃないかなと思って走っていたけど、いい具合にこぼれてきて、触りたいと思っていたら触れた」。この思い切りと指揮官のマネジメントの光ったゴールが決勝点となり、鹿島は首位をキープしたまま最終節を迎える権利を手にした。
松村にとって、東京Vとの試合は特別なものだった。昨季後半戦は出場機会を求めて鹿島を離れ、期限付き移籍によって東京Vに加入。「半年だったけどここで得たものは皆さんが想像している以上に大きいものがあった。城福監督も、スタッフも、自分にすごく向き合ってくれた」。そう振り返った松村は「その中で“いやーな”恩返しができた」と独特の表現で胸を張っていた。
そうして勢いに乗って迎える12月6日のJ1最終節。相手は鹿島と同様、過去一度も降格を経験していない名門の横浜F・マリノスだ。
松村は「ありがたいことにホームでできるし、目の前でタイトルを取る姿を見せることが約10年くらい取れていない中で一番の恩返しになる自分たち以上に欲しているのはサポーターの皆さん、関係者の皆さんだと思うので、ホームで迫力を前面に出しながら、スタジアム全体を巻き込んで強い鹿島を存分に見せつけて最後に笑えればと思います」と決意を語った。
(取材・文 竹内達也)
鹿島アントラーズはJ1第37節で東京ヴェルディを1-0で破り、9年ぶりのJリーグ制覇に王手をかけた。後半29分、決勝点を決めたのは途中出場のMF松村優太。FWレオ・セアラのシュートのこぼれ球に抜け目なく詰め、相手DFを巧みに制しながらゴールにねじ込んだ。
ベンチスタートだった松村は0-0で停滞感に包まれていた後半9分、左サイドで投入され、チームに勢いを加えた。「圧力、迫力をもたらせるのが自分の武器だと思う。一つ走ることでも相手が嫌がるだろうし、一つ仕掛けられるのも嫌だと思う」。その狙いどおり、積極的な縦への仕掛けで東京Vの陣形を押し下げていった。
「鬼木監督からよく言われていたけど『お前足速いんだから思い切り走って詰めれば点が取れるよ』と。だからなんかあるんじゃないかなと思って走っていたけど、いい具合にこぼれてきて、触りたいと思っていたら触れた」。この思い切りと指揮官のマネジメントの光ったゴールが決勝点となり、鹿島は首位をキープしたまま最終節を迎える権利を手にした。
松村にとって、東京Vとの試合は特別なものだった。昨季後半戦は出場機会を求めて鹿島を離れ、期限付き移籍によって東京Vに加入。「半年だったけどここで得たものは皆さんが想像している以上に大きいものがあった。城福監督も、スタッフも、自分にすごく向き合ってくれた」。そう振り返った松村は「その中で“いやーな”恩返しができた」と独特の表現で胸を張っていた。
そうして勢いに乗って迎える12月6日のJ1最終節。相手は鹿島と同様、過去一度も降格を経験していない名門の横浜F・マリノスだ。
松村は「ありがたいことにホームでできるし、目の前でタイトルを取る姿を見せることが約10年くらい取れていない中で一番の恩返しになる自分たち以上に欲しているのはサポーターの皆さん、関係者の皆さんだと思うので、ホームで迫力を前面に出しながら、スタジアム全体を巻き込んで強い鹿島を存分に見せつけて最後に笑えればと思います」と決意を語った。
(取材・文 竹内達也)