神戸の吉田孝行監督が退任を電撃発表…ホーム最終戦セレモニーで涙ながらに表明、スタジアムどよめく
ヴィッセル神戸の吉田孝行監督が30日、ホーム最終戦セレモニーで今季をもって退任することを発表した。
吉田監督は2022年6月、当時J1残留争いをしていた神戸の監督に就任して13位フィニッシュで残留を導いた。すると翌年にクラブのJ1初優勝を達成し、昨季はリーグ2連覇に加えて天皇杯も制して2冠を果たした。
ただ今季は最終節を前に首位と8ポイント差で3位までは勝ち点1差の5位に位置し、今月の天皇杯決勝で敗れたことで無冠が確定。指揮官はFC東京と0-0の引き分けに終わったホーム最終戦のセレモニーで「今シーズン限りで退任することにしました」と目に涙を浮かべながら切り出し、退任を電撃表明した。
吉田監督の言葉にサポーターからは驚きまじりの大きなどよめき。「苦しい状況で監督を引き受けてここ3年は優勝争いをするチームまで成長しました。このピッチで躍動する選手が好きでした。このスタジアムの雰囲気、そして何よりサポーターの声援が大きな力になりました。本当にありがとうございます」と続けると、拍手が巻き起こった。
吉田監督は「僕の胸には神戸魂が詰まっています。その魂はここに置いて、来シーズン新たな環境でチャレンジしたいと思います」とも述べてクラブを離れることも明らかにし、残り試合の応援を呼びかけていた。
