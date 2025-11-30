栃木SCは来季新体制へ…小林伸二監督「熟考の末、このたび退任する決断をいたしました」
栃木SCは30日、小林伸二監督が今季限りで退任することを発表した。長島裕明ヘッドコーチも退任する。
小林監督は昨年5月からチームを率いており、今季はJ2復帰を目指してJ3を戦ったがJ2昇格プレーオフ圏外の7位。クラブを通じて「当初掲げていた『優勝すること』、そして『6位以内に入りプレーオフを勝ち抜いて昇格すること」という目標を達成できず、私自身の力不足を痛感しております。本当に申し訳なく思っております。熟考の末、このたび退任する決断をいたしました」と伝えている。
続けて以下のようにコメントした。
「昨シーズン途中から栃木SCの監督を務めさせていただき、このチームのことが心から好きになりました。チームをもっと強くしたい、そして皆さんとともに喜び合いたい、その想いを胸に、日々戦ってきました」
「今シーズンは多くの学びを得た1年でした。特に今シーズンの後半戦、選手、チームスタッフが良い準備をして試合に臨んでくれたことにとても感謝しています。そのなかでも、結果を残すことができなかったことを悔しく感じています。長くサッカーに携わってきたなかでも、ここまで多くを学んだ1年はなかったと思っています」
「ファン・サポーターの皆さま、ホームタウンの皆さま、そしてパートナー企業・自治体の皆さまには、1年間にわたり温かい応援とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。これからも、前へ進み続ける栃木SCのさらなる発展を願っております」
