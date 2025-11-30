V王手・鹿島を視察した森保監督、11月シリーズ連戦起用の守護神を称賛「影のMVP」
[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]
日本代表の森保一監督が30日、J1第37節の東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ戦を視察後、報道陣の取材に応じ、前半途中のビッグセーブなどで完封勝利に導いた日本代表GK早川友基を称えた。
日本代表11月シリーズのガーナ戦とボリビア戦で2試合連続出場し、無失点に抑えていた早川はこの日、J1再開戦となった東京V戦に先発出場。前半32分にMF松橋優安の決定的なシュートを阻むなど、ビルドアップも含めた攻守に安定のパフォーマンスでチームの完封勝利に貢献していた。この勝利により、鹿島は最終節・横浜FM戦に勝利すれば9年ぶりのリーグ制覇が決まる状況となった。
この日は東京Vが数多くのチャンスを作りながらも決め切れなかった一方、貴重な決め切った鹿島が勝利したという展開。取材対応でゴール前での決定力に話が及ぶと、森保監督は「決まっているようなシュートを早川がスーパーセーブをして止めていたし、キーパーが良かったからというのもあるかもしれない。影のMVPは、完全に失点というシーンを早川が止めたのが大きかったと思う」と守護神の活躍を切り出し、手放しで称えた。
さらに森保監督は「非常に落ち着いて、チームに安定感と落ち着きをもたらしていた。判断も良かったし、ああいった決定的なシーンを止めたこと。前半から鹿島は勝ちに行くというところをうまくヴェルディがプレッシャーを外し、チャンスを作っていたが、そこで耐え切れたのは鹿島のこれまでの伝統もあると思うが、早川が後ろでしっかりと固めているのが大きいと思う」と信頼を強調した。
(取材・文 竹内達也)
日本代表の森保一監督が30日、J1第37節の東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ戦を視察後、報道陣の取材に応じ、前半途中のビッグセーブなどで完封勝利に導いた日本代表GK早川友基を称えた。
日本代表11月シリーズのガーナ戦とボリビア戦で2試合連続出場し、無失点に抑えていた早川はこの日、J1再開戦となった東京V戦に先発出場。前半32分にMF松橋優安の決定的なシュートを阻むなど、ビルドアップも含めた攻守に安定のパフォーマンスでチームの完封勝利に貢献していた。この勝利により、鹿島は最終節・横浜FM戦に勝利すれば9年ぶりのリーグ制覇が決まる状況となった。
さらに森保監督は「非常に落ち着いて、チームに安定感と落ち着きをもたらしていた。判断も良かったし、ああいった決定的なシーンを止めたこと。前半から鹿島は勝ちに行くというところをうまくヴェルディがプレッシャーを外し、チャンスを作っていたが、そこで耐え切れたのは鹿島のこれまでの伝統もあると思うが、早川が後ろでしっかりと固めているのが大きいと思う」と信頼を強調した。
(取材・文 竹内達也)