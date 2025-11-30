中村獅童、着物姿で稽古に励む7歳長男＆5歳次男の2ショット公開「凛々しい」「カッコいいよ」「肩上げが幼い」
歌舞伎俳優の中村獅童（53）が30日、自身のインスタグラムを更新。稽古に励む息子たちの姿を披露した。
【写真】「肩上げが幼い」中村獅童が公開した着物姿の長男＆次男のお稽古ショット
獅童は「12月歌舞伎座 稽古真っ最中です」とつづり、着物姿で剣を手にする長男・陽喜（はるき・7）＆次男・夏幹（なつき・5）の姿をアップ。「第一部 超歌舞伎 第二部 芝浜革財布 に親子で出演します」と告知し、親子で稽古に励む様子を伝えた。
息子たちの姿に、ファンからは「かっこ良い〜」「凛々しいー」「お2人ともに、決まってますね」「二人とも、お父さんに負けずカッコいいよ」「肩上げが幼い 可愛い」などのコメントが寄せられている。
獅童は2015年1月、元会社員の沙織さんと再婚。17年12月に陽喜、20年6月に夏幹が誕生した。なお、息子たちは昨年、初代中村陽喜、初代中村夏幹をそれぞれ襲名。獅童と同じく、歌舞伎役者の道に進んでいる。
【写真】「肩上げが幼い」中村獅童が公開した着物姿の長男＆次男のお稽古ショット
獅童は「12月歌舞伎座 稽古真っ最中です」とつづり、着物姿で剣を手にする長男・陽喜（はるき・7）＆次男・夏幹（なつき・5）の姿をアップ。「第一部 超歌舞伎 第二部 芝浜革財布 に親子で出演します」と告知し、親子で稽古に励む様子を伝えた。
息子たちの姿に、ファンからは「かっこ良い〜」「凛々しいー」「お2人ともに、決まってますね」「二人とも、お父さんに負けずカッコいいよ」「肩上げが幼い 可愛い」などのコメントが寄せられている。
獅童は2015年1月、元会社員の沙織さんと再婚。17年12月に陽喜、20年6月に夏幹が誕生した。なお、息子たちは昨年、初代中村陽喜、初代中村夏幹をそれぞれ襲名。獅童と同じく、歌舞伎役者の道に進んでいる。