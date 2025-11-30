【ソウル＝藤原聖大】韓国国防省傘下の韓国国防研究院のイ・サンギュ核安保研究室長が、北朝鮮が最大１５０発の核弾頭を保有しているとの分析結果を明らかにした。

従来の推定を大きく上回る規模で、２０４０年には約４３０発に増加するとの見通しも示した。北朝鮮の非核化を巡る議論に影響を与える可能性がある。

イ室長が１１月２６日、ソウル市内で開かれた国防研究院主催の「北朝鮮軍事フォーラム」で発表した。北朝鮮北西部・寧辺（ヨンビョン）や首都平壌（ピョンヤン）近郊・カンソンにあるウラン濃縮施設とみられる建物の衛星画像などから、「核物質の生産能力を拡大するため関連施設を増設、新設している」と指摘。北朝鮮が現在保有する核弾頭数について、ウラン型が１１５〜１３１発、プルトニウム型が１５〜１９発だと推計した。

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）が推計した２５年１月時点の核弾頭保有数５０発を大きく上回り、インドの１８０発、パキスタンの１７０発に次ぐ規模となる。

米国のトランプ大統領は、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との会談に意欲を示している。正恩氏は今年９月、最高人民会議（国会）で非核化の要求がなければ、「米国と向き合えない理由はない」と述べ、会談実現に含みを残した。分析結果について、韓国紙・東亜日報は「非核化への懐疑論が一段と強まる」と指摘した。