ジャングリア沖縄、夕暮れからが本番!?夜の恐竜サファリやお得な午後チケットも登場！
2025年7月にオープンした話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」が、2025年11月22日より夕暮れ以降の体験を大幅充実！人気の恐竜サファリに夜ならではの演出が加わったほか、オリオンビールを楽しむナイトバンケットや、お得な午後限定チケットも登場した。冬でも温暖な沖縄で、午後から夜までたっぷり楽しめる“新しい過ごし方”を紹介しよう。
【画像】暗闇から突如現れる恐竜たち！「ダイナソー サファリ(ナイトバージョン)」
■午後からスタート、新しいテーマパークの楽しみ方
この冬、ジャングリア沖縄が提案するのは「夕暮れからのパワーバカンス」という新しい過ごし方。朝早くから動き回らなくても、午後からゆったりスタートして夜まで満喫できる――そんな余裕あるプランを組めるようになった。
特に注目なのが、14時以降の入場でお得になる「特典付き午後チケット」の登場。大人6930円、子ども4950円という価格設定ながら、人気アトラクション「ダイナソー サファリ」のプレミアムパスと500円分の飲食クーポンが付いてくる充実ぶり。朝の準備に追われがちな家族連れにとって、これはうれしい選択肢となりそうだ。
■暗闇から襲いかかるT-Rex！恐怖と興奮が交差する夜の「ダイナソー サファリ」
陽が傾き始めると、人気アトラクション「ダイナソー サファリ」のスリルが一気に跳ね上がる。月明かりとライトだけを頼りに進むオフロード車の前に、突如として現れる巨大なT-Rexの影――。車両が急加速して真っ暗なジャングルを疾走する瞬間、子どもたちの歓声と悲鳴が入り混じる。
「怖いけど楽しい！」――そんな矛盾した感情こそが、ナイトバージョンならではの醍醐味。家族みんなで肩を寄せ合いながら体験すれば、きっと忘れられない思い出になるはずだ。
■陽気な南国ビートに包まれて、大人も楽しめるナイトバンケット
アトラクションで興奮したあとは、熱帯植物に囲まれたアウトドアレストラン「ワイルド バンケット」で乾杯といこう。「オリオン ナイトバンケット」では、沖縄の“県民ビール” オリオンビールを片手に、ミュージックライブ「ワイルド ビート」を楽しめる。
南国のビートサウンドに、大人も子どもも巻き込まれ、気づけば一体感に包まれた熱狂のライブ空間に。まさに沖縄ならではのバカンス気分を演出してくれる。
■絶景テラスで迎えるマジックアワー
パークを一望できる「インフィニティ テラス」では、マジックアワーを楽しむ「サンセット ビアテラス」が新たにスタート。オリオンビールやスパークリングワインを手に、オレンジからピンク、そして深い藍色へと移り変わる空のグラデーションを楽しめる。生演奏の「サンセット ライブ」をBGMに、家族や友人と旅の思い出を語り合う――そんな穏やかな時間が流れていく。
■沖縄文化×最新エンタメ、新ショーも続々
新たに加わったショーも見逃せない。「カチャーシー パーティ」では、沖縄の伝統的な手踊りをモダンにアレンジ。フラッグパフォーマンスやアクロバティックな演出も加わり、誰もが知るJ-POPのリズムに乗せて展開される構成は、世代を超えて楽しめる内容となっている。
一方、ブリーズ アリーナの「ジャングリア スプラッシュ フェス」は冬仕様にリニューアル。真っ白な泡が次々と吹き出し、参加者全員が泡まみれになる演出は、寒さを忘れて熱狂できること間違いなし。
■アクセスも充実、夜まで安心して楽しめる環境
2025年12月6日(土)〜2026年1月12日(祝)で名護市、今帰仁村、本部町を結ぶ夜間バスを運行予定。週末や冬休み期間中の運行により、レンタカーがなくても夜まで安心して楽しめる環境が整う。
なお、ジャングル エクストリームズエリアの人気アトラクション6つについては、整理券の配布方法が先着制から抽選制へと変更される。午前と午後で抽選時間帯を分けることで、午後から来場する人にもチャンスが広がる仕組みだ。
那覇空港から車で約1時間30分、世界自然遺産「やんばる」の圧倒的な大自然を舞台に、都会では味わえない興奮と贅沢を体験できるジャングリア沖縄。この冬、午後から夜までゆったりと満喫できる「夕暮れからのパワーバカンス」で、沖縄の旅をもっと特別なものにしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
