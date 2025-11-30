「えっ、旦那様!?」浅野ゆう子、結婚8年の夫とプチ旅行「おお日光に美男美女」反響
女優の浅野ゆう子が29日にインスタグラムを更新。旅行中に撮影した夫との2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】浅野ゆう子、結婚8年の夫との2ショット「日光に美男美女」
浅野が「久々に二人でお出かけ」と投稿したのは、旅行中に撮影されたオフショット。栃木県の日光東照宮を訪れたようで、境内の写真や夫と並んだ2ショットも披露している。
浅野の投稿にファンからは「えっ、旦那様!?」「おお日光に美男美女」「素敵なツーショット…幸せが溢れていますね」などの声が集まっている。
■浅野 ゆう子（あさの ゆうこ）
1974年に歌手デビューし、その年の日本レコード大賞新人賞を受賞。ドラマ『太陽にほえろ！』で女優としてもデビュー。1980年代後半から1990年代前半にかけて、『抱きしめたい！』などのトレンディドラマで活躍。2024年で芸歴50周年を迎えた。プライベートでは、2017年に一般男性との結婚を発表している。
引用：「浅野ゆう子」インスタグラム（＠yukoasano_official）
