香港の高層住宅で発生した火災の様子/CNN

（CNN）香港の高層住宅群で今週発生した火災では、少なくとも128人が死亡した。依然として多くの人の行方が分かっておらず、ここ数十年の香港で最悪の惨事となっている。

当局によると、火災は出火から2日近くが経過した28日午前、正式に鎮火した。救助隊は高温が妨げとなり、閉じ込められた住民の元へたどり着けなかったと説明している。

高層ビルが立ち並び、通常は高い安全面の実績と建築基準を誇る香港で、なぜ建物から建物へと火が燃え移り、これほど致命的な事態になったのか――。疑問の声が渦巻いている状況だ。

香港・大埔にある公営住宅に暮らしていた住民は4000人を超え、その多くは65歳以上だった。

火災の正確な原因はまだ分かっていないが、刑事捜査が始まっている。

住宅群は改修工事が行われている最中で、竹の足場や安全ネットに囲まれていた。これは香港や中国本土の一部地域で目立つ建設手法だ。当局はまた、複数の部屋の窓を覆っていた発泡スチロール板などの可燃素材が延焼拡大につながった可能性がないかも調べている。

当局は29日、同じ建設会社が各地で手掛けていたプロジェクト28件を停止。同様の素材を使っていた別の請負業者による2カ所での作業についても中断を命じた。

緊急対応チームは当初、被害が出た7棟のうち3棟に活動を集中させていた。

当局によると、29日の時点で依然150人の行方が分かっていない。

香港の消防幹部は今週、火災の状況が当初の想定より「大幅に深刻」だったことから、消火作業が「予想以上に長引いた」と説明していた。

今回の惨事を受け、中国政府からは一定の自治が認められている香港での反政府運動に警鐘を鳴らす声が改めて出ている。市当局は「混乱をあおる」者の取り締まりを求められており、2019年に発生した民主化デモに言及する当局者もいる。

これまでに分かっている情報は以下の通り。

火災はどのように始まったのか？

香港消防当局によると、消防に最初の通報があったのは現地時間26日午後3時前だった。

消防幹部によると、火災は32階建ての住居ビルで発生。改修工事中の8棟のうちの1棟だった。

消防隊が最初の建物に到着した時には、すでに足場とネットに延焼していた。消防士らが消火作業を始めたものの、火は瞬く間に建物から建物へと燃え移り、複数の高層ビルが同時に燃える事態となった。

住宅群8棟のうち少なくとも7棟が被害を受け、火の手から逃れた住民は仮設避難所へ退避を余儀なくされた。

しかし、多くの住民が閉じ込められていることがすぐに判明。消防士は建物内の高温や落下物に妨げられ、住民の元へたどり着けない状況だった。

鎮火した28日午前10時18分までに、当局は消防車約400台と救急車185台、消防隊員など2300人以上を投入していた。

避難と発泡スチロール板

当局にとって重要な問いはやはり、最初の棟から火が燃え広がり始めた時点で、なぜ他の棟の避難をもっと迅速に行わなかったのかという点だ。

消火活動には800人以上の消防士が投入され、消防車128台と救急車57台が現場に派遣された。

香港の公共放送RTHKは消防当局の話として、16階建ての棟から27日、男性の生存者が救出されたと伝えた。

これに先立ち、警察報道官は27日午前、会社役員2人とコンサルタント1人の計3人を「重大な過失」の疑いで逮捕したと発表していた。3人はいずれも28日に保釈されたという。

香港の汚職取締機関は28日、改修工事絡みの不正の可能性を調べる捜査の一環で、11人を逮捕した。

警察は調査の結果、一部の窓を覆っているのが見つかった可燃性の発泡スチロール板に、建設会社の社名の記載を発見。当局者はさらに、保護ネットやシート、ビニールカバーなど、建物で見つかった他の建材が安全基準を満たしていなかった疑いがあると付け加えた。

消防幹部は「これらの発泡スチロール板は極めて燃えやすく、急速に火が広がった」と説明。「使用されるのは異例で、警察にこの件を引き継ぎ追加調査を依頼した」としている。

香港保安局のクリス・タン局長はその後、網状のネットは安全基準に適合していたとの見解を示した。

犠牲者について分かっていることは？

香港当局によると、これまでに確認された死者は少なくとも128人。その中には消火活動中にけがを負った消防士（37）も含まれる。

当局者によると、消防士は治療のため病院に緊急搬送されたものの、けがが原因で死亡したという。

消防当局は27日、今回の火災で消防士少なくとも11人を含む100人以上が負傷したと明らかにした。

公共住宅などの不足がただでさえ深刻な香港で、何百人もの住民が住む場所を失った可能性が高い。多くの避難者や生存者は28日、仮設避難所での3夜目を過ごした。

香港民政・青年事務局の局長によると、犠牲者の遺族には20万香港ドル（約400万円）が支給される。

住民の男性（65）は27日、警察の規制線の後ろで煙がくすぶるタワーマンションを見つめながら、この先どうするか思いを巡らせていた。

男性は敷地の東端の棟に住んでいた。火災報知器が鳴るとすぐに避難し、自分の棟の被害が比較的軽かったのは幸運だと感じたという。

男性はCNNの取材に「多くの高齢者や猫、犬がまだ中にいることは疑いない」と語った。

香港では頻繁に起きることなのか？

今回の火災は第2次世界大戦後の香港で最悪の規模になりそうだ。これまでは、41人が亡くなった1996年のビル火災が平時の最悪の火災との見方が多かった。

こうした惨事は香港では極めてまれ。世界有数の人口密度を持つ香港は、建設品質の高さと建築規制の厳格な執行により、建物の安全性に関して優れた実績を有する。

竹の足場は新築工事だけでなく、毎年数千棟の古い集合住宅の改修に使われており、香港では至る所に見かける。

ただ、この技法に対しては、安全性や耐久性の面で厳しい視線が集まっている。竹は柔軟性が重宝されているが、可燃性であり、時間の経過とともに劣化しやすい。

香港当局は最近、3月以降に新築される公共建築プロジェクトの半分で金属製の足場を使用する必要があると発表。「労働者の保護を強化」し、「先進的な都市」の現代的な建築基準と適合を図るためだという。

この発表は住民から反発を招き、竹の足場は守るべき文化遺産だと指摘する声も多く上がっている。

中国と香港当局にかかる圧力

今回のような大規模火災では、香港当局と中国当局の双方に圧力がかかる可能性が高い。

香港は中国の一部だが一定の自治が認められ、中国政府の指導者に従う地元政府が運営している。だが中国は近年、特に2019年の大規模な民主化デモで一部が暴徒化して以降は、香港に対する統制を強めてきた。異論は抑え込まれ、かつて香港で日常の光景だったデモは姿を消した。

29日には、中国政府の治安機関「国家安全維持公署」が香港政府に対し、今回の火災を口実に「中国に反対して香港で混乱をあおる」者を処罰するよう求め、反乱の動きに警鐘を鳴らした。中国政府寄りの新聞は、国家安全を担当する香港警察の高官も火災現場を訪れたと報じている。

中国国営中央テレビ（CCTV）は、習近平（シーチンピン）国家主席が犠牲者に弔意を示したと伝えた。

CCTVによると、習氏は中央駐香港連絡弁公室の代表者に「全力での対応」を要請。「可能なあらゆる措置」を講じて、犠牲者や被害を最小限に抑える取り組みを支援するよう促したという。