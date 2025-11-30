タレントの長嶋一茂が３０日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、お笑いコンビとしての「かまいたち」の実力を称賛する一幕があった。

「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東京・銀座でのロケに参加した一茂は「この間、お邪魔させていただきましたよ、かまいたちのライブ」と単独ライブを見たことを明かすと「すごい面白いね。お前たち、パフォーマンス、すごいね」と、いきなり絶賛。

２人が「まがりなりにも、ずっとやってきたんで…。でも、うれしいっす」と照れると「マジで俺、びっくりしたよ。感動して、ずっと笑ってたよ。全部、面白かった」と続け「びっくりした。山内が全部、ネタを作ったんでしょ？」と聞くと「１０００対０で僕が（作っている）」と山内。

ここで一茂は「それも聞いてたんだよ。聞いてたんだけど、でも、お前が書いたものなんだけど、セリフを完璧に覚えてるのは、こいつだった」と濱家を指さすと、「お前は自分で書いてるのに、あれっ？っていう時が何回かあった」と山内にツッコミ。

「でもね、濱家の感覚と山内の感覚がすごく面白かった。やっぱ、銀行強盗のネタが最高。あれをよく考えたね」と具体的にホメ称えていた。