【3COINSの新作】剥がすだけでOK！？ 即カゴIN推奨♡「スティックネイルジェル」

ホリデーシーズンの気分を盛り上げてくれそうなネイルジェルが、【3COINS（スリーコインズ）】に登場しているみたい。塗りやすいスティックタイプで、オフは剥がすだけという手軽さがポイント。「ジェルネイルに興味があるけれど、あれこれ道具をそろえるのが大変そう……」そんな、セルフジェルネイル初心者の人にもおすすめです。指先を華やかに見せる、3COINSの新作「スティックネイルジェル」を詳しくご紹介します。

簡単ピールオフで爪に優しい

【3COINS】「フラッシュスティックネイルジェル／and us」\330（税込）

筆とジェルが一体化した、塗りやすいネイルジェル。セルフジェルネイルが初めての人も、使う道具を最小限にして挑戦できそうです。公式オンラインストアによると、「剥がすだけで簡単にオフできるピールオフ仕様」とのこと。爪へのダメージが気になる人にもおすすめです。

ホリデーシーズンの気分を盛り上げる華やかネイル

「フラッシュスティックネイルジェル／and us」は、強い光に当たると強く反射して輝くフラッシュネイルジェル。写真を撮るときには、フラッシュを焚いて撮影することで、よりキラキラ輝くのが特徴です。光の当たらない日中は落ち着いた雰囲気に、夜のイベントではひときわ華やかに見えるので、ホリデーシーズンの普段使いにもぴったり。

初心者も使いやすそうなスクエアタイプの筆

「フラッシュスティックネイルジェル／and us」の筆は、爪のキワやサイドまで均一に塗れそうなスクエアタイプ。爪の形に添って塗布できるので、セルフネイル初心者も使いやすそうです。ペン型で持ちやすく、細かい部分も塗りやすいはず。忙しい日々の中で、気軽にネイルを楽しみたい人にもうってつけかも。

指先に馴染むクリアベースのフラッシュラメ

カラーは、クリア、ブルー、ブラウン、レッドの4色展開。ナチュラルなクリアベースのフラッシュラメが、自然に指先に馴染みそうです。キラキラとした輝きがおしゃれな「フラッシュスティックネイルジェル／and us」。ホリデーの思い出を残したいこれからの季節に向けて、即カゴINがおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri