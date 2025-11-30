ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が30日に終了し、SGグランプリ（12月16〜21日、住之江）に出場する18選手が、以下の通り決まった。

賞金ランク7〜18位の選手で争われる16日開幕のトライアル1st1号艇は、チャレンジCを制して逆転出場を決めた7位の山口剛と、8位の峰竜太が手に入れた。

【16日トライアル1st11R】

1号艇・峰 竜太（40＝佐賀）

2号艇・西山 貴浩（38＝福岡）

3号艇・白井 英治（48＝山口）

4号艇・佐藤 翼（37＝埼玉）

5号艇・中島 孝平（46＝福井）

6号艇・原田 幸哉（50＝長崎）

【16日トライアル1st12R】

1号艇・山口 剛（43＝広島）

2号艇・上條 暢嵩（31＝大阪）

3号艇・新田 雄史（40＝三重）

4号艇・宮地 元輝（39＝佐賀）

5号艇・関 浩哉（31＝群馬）

6号艇・磯部 誠（35＝愛知）

※左から枠番、選手名、年齢、支部、レース番号は暫定

また18日のトライアル2ndから出場する賞金ランク1〜6位の選手は、以下の通り。

1位・茅原 悠紀（38＝岡山）

2位・池田 浩二（47＝愛知）

3位・佐藤 隆太郎（31＝東京）

4位・桐生 順平（39＝埼玉）

5位・末永 和也（26＝佐賀）

6位・馬場 貴也（41＝滋賀）

※左から今年の賞金ランク、選手名、年齢、支部