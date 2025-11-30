人気女優のシンシア・エリヴォ（３８）と世界的歌姫のアリアナ・グランデ（３２）は、映画「ウィキッド」シリーズ撮影前にある約束を交わしたという。同シリーズに出演している２人のスクリーン外の関係についてシンシアが明かした。



【写真】豪華！約束を交わした女性大物2人

新著「Ｓｉｍｐｌｙ Ｍｏｒｅ： Ａ Ｂｏｏｋ ｆｏｒ Ａｎｙｏｎｅ Ｗｈｏ Ｈａｓ Ｂｅｅｎ Ｔｏｌｄ Ｔｈｅｙ’ｒｅ Ｔｏｏ Ｍｕｃｈ」の中でシンシアは「『ウィキッド』の撮影が本格化する前に、アリアナと私はお互いに誓いを交わした。この過程を通してお互いを守り支え合うことを誓い合った。女性の共演者同士、いえ、どんな共演者同士でも、エゴが邪魔をして対立し、関係する全員の創造的プロセスを壊してしまう話をよく耳にする。私たちはその逆を貫くことを決意し合った」と綴っている。



そしてシンシアはアリアナとの間に強い相乗効果を実感、近年では親友になったとして「私たちは常に互いを気遣い合っていた。パートナーシップが重要だった。強い相乗効果と真実へのこだわりを共有し、それに加え撮影現場内で育んだ自然な絆が、感情的にも職業的にも支え合うことを可能にした」と続けた。



アリアナとの関係についてシンシアは以前にも、米エンタメ情報番組「エクストラ」に「共演が決まった時、彼女を家に招いてくつろごうって誘ったの。一緒に計画を立てて、彼女は私の家に来た。床に座って何時間も何時間も何時間も話した。あの瞬間、私たち二人は何かを感じたと思う。まるで即座に生まれたような絆をね」と明かしていた。



一方、アリアナもシンシアとの共演を心から楽しんだそうで「一番特別だったのは、出会った瞬間から、最初の会話から、お互いを大切にし常に正直に向き合い、途中で湧き上がる感情を受け入れるスペースを作りつつ友人として支え合うという、本当に誠実な合意と約束があったことだと思う。その関係は製作が進むにつれてどんどん深まり、今もなお続いている。本当に、本当に美しくて、真実のもの。心から感謝している」と話していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）