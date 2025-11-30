Photo: 小暮ひさのり

年末のイベントを思う存分楽しみたいなら、早めにやっておきたい大掃除。それは分かってる。分かってるけど、なかなか腰が上がらない、というのが毎年恒例です。ところが、面倒な掃除が楽になったらどうでしょう？

やる気が出るお掃除アイテム、ご覧あれ〜。

小さいケルヒャーなら掃除も楽しい

Photo: 小暮ひさのり

大掃除、つい腰が重くってしまうこともあるでしょう。そんな大掃除を、ガジェット的なワクワク感で楽しく効率的にしてくれるアイテムが、ケルヒャーの新モデル ｢OC Handy Compact｣。

ハンディサイズのガン部分には、本体＋バッテリーの機能が搭載されています。「あのケルヒャーがこんなにもコンパクトに…！」という感動がありますね。

銃身部分にペットボトルを装着することで、水道への接続も不要になる仕様。取り回しも楽チンです。実際に使ってみても、外水栓からホースを伸ばして、電源コードを伸ばして…という工程がないのは、とっても快適だったとのこと。

Gif: 小暮ひさのり

威力についても申し分なく、ベランダのデッキにこびりついた苔や泥汚れもサクッと落とすことができます。サッシ部分も砂埃がスイスイと落ちてくれました。

バケツに突っ込んで使える｢自吸用ホース（5m）｣も付属。ペットボトルでは容量が足りないと感じた際には、こちらのホースを使ってみるのもアリかもしれません。

小型なので、収納もしやすいOC Handy Compact。楽しく掃除を行なうにはうってつけのアイテムと言えそうです。

激落ちくんは、網戸もキレイにするのか！

Photo: 岡本玄介

床や棚などは意識的に掃除をしていても、ついつい忘れてしまうところが「網戸」。一念発起、網戸の掃除をする際にはこちらのアイテムはいかがでしょう。

それが、お掃除の定番｢激落ちくん｣シリーズの｢窓・アミ戸の激落ちくん｣です。

フロアモップの網戸版といった造形である本製品。メラミンスポンジが網に食い込むので、必要なのは水だけ。ワイパー付きなので窓ガラスも水拭き&水切りができますし、棒の真ん中から伸縮するため、高い場所にも届きます。

Photo: 岡本玄介

また、注目したい機能が、スポンジを2つ折りにして絞れるという機能。スポンジをしっかり絞ることができるようになり重宝します。濡らして使うとはいえ、ベチャベチャだと周りが水浸しになりますし、スポンジも洗いながら使いたいので便利です。

製品名の通り、網戸だけでなく、窓でも使うことができる窓・アミ戸の激落ちくん。汎用度が高い点も嬉しいポイントと言えそう。大掃除のタイミングで網戸や窓を掃除する際は、活躍すること間違いなしではないでしょうか。

とにかくラクな激落ちくんモップ

Photo: haco

掃除をして部屋がキレイになったとしても、モップが汚れてしまう。モップの掃除は面倒くさい。これ、けっこう掃除あるあるではないでしょうか？

そんな悩みを解決するアイテムとして紹介したいのが、｢激落ちくん｣シリーズのアイテム、｢トレループ（フローリング用）｣です。

本製品1番の強みは、ケースに差すだけで簡単にモップがキレイになってくれるという点。ケースの内側に洋服のホコリ取りのような面が付いていて、モップを差し込むだけでホコリを取り除いてくれるのです。

ゴミを集めたモップをケースに入れて収納するだけ。とってもラクです。

Photo: haco

Bfore、Afterもこの通り。ゴミを集めたモップをそのまま収納ケースに差し込むと、再び引き出した時にはキレイになって出てくる、本当にただ差し込んで出しただけです。

ケースに滞留したゴミは、ケースを開いて捨ててしまえばOK。部屋の隅っこに忍ばせて置けるシンプルかつコンパクトなデザインもうれしいポイントです。

階段用もあるので、ご自宅が2階建てという人はこちらも併せて使ってみてはいかがでしょう。

