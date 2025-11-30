◇サッカーJ1リーグ第37節 鹿島 1-0 東京V(30日、味の素スタジアム)

J1・鹿島アントラーズは30日、第37節で東京ヴェルディと対戦。1-0の勝利を収め、9年ぶりの優勝へ一歩前進しました。

序盤から、東京Vに攻め込まれる鹿島は前半32分、松橋優安選手に至近距離から狙われますが、GK早川友基選手が脇を抜けそうな鋭いシュートをストップ。得点を許しません。チームは後半29分、松村優太選手がこぼれ球を押し込み先制に成功し、この1点を守り抜きました。

今節は鹿島が勝利し、勝ち点1差だった2位の柏レイソルが敗戦した場合のみ優勝の可能性がありましたが、両クラブともに白星。歓喜の瞬間は最終節へ持ち越しとなりました。

試合後、自身のプレーを振り返った早川選手は、「落ち着いて、シュートシーンもそれ以外のシーンも対応できた場面が多かった」とコメント。

今節での優勝の可能性もありましたが、「自分たちはこの試合で優勝を決めようと思っていなかった。正直、他力なところもあった。自分たちは残り2試合しっかり勝つことに目を向けて、この試合を戦いました。難しい試合でしたけど、我慢強く戦った結果が勝利に結びついて良かった」と冷静に話しました。

9年ぶりの優勝へ向け、次節は勝てば自力で優勝が決定。早川選手は「自分たち次第、勝てば優勝。決勝戦のつもりで自分たちの持っているすべてを捧げて戦いたいと思います」と力を込めました。