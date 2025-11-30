センバツ「神宮枠」　沖縄尚学選出なら一気にV候補へ　九州国際大付が明治神宮大会で成し遂げた「大仕事」

沖縄尚学の末吉は2026年ドラフトの注目株だ(C)産経新聞社

強豪・沖縄尚学にとっては、絶望から一筋の光が射す、「神宮大会枠」となったことでしょう。

秋の日本一を争う明治神宮野球大会が閉幕し、高校の部では九州王者の九州国際大付が初優勝。この結果、来春センバツ野球大会の「神宮大会枠」として、九州地区にプラス1がもたらされることになりました。

スポーツ紙のデスクは言います。

「センバツの九州地区は一般選考枠で『4』。今秋の九州大会を見れば、4強の九州国際大付（福岡1位）、長崎日大（長崎1位）、神村学園（鹿児島1位）、熊本工（熊本1位）が『当確』で問題ないでしょう。となると、『神宮枠』はどのチームに行くのか。8強に残った沖縄尚学（沖縄1位）、長崎西（長崎2位）、小林西（宮崎1位）、日本ウェルネス（沖縄2位）が候補になってくる。中でも、今夏の甲子園を制した沖縄尚学は『本命』と言えるでしょう」

そして、こう続けるのです。

「沖縄尚学は末吉良丞、新垣有絃の左右Wエースを擁しており、投手力では全国トップレベル。末吉は9月のU−18ワールドカップでも2年生ながら高校日本代表の主戦を担い、来秋ドラフト1位候補にも挙がる逸材です。もし選出されれば、来春センバツでは優勝候補の一角として注目されます。つまり、九州国際大付が明治神宮大会で優勝できなければ、これほどの投手力を擁する強力チームが、センバツ出場をみすみす逃したということになる。大会の価値を考えたとき、九州国際大付が成し遂げた『大仕事』は立派なものと言えるでしょう」