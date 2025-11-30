「どうもこうもない」日本代表の森保監督がW杯抽選の“ポット４”に言及。欧州４枠の異例事態をどう捉えたか
現地時間12月５日にいよいよ北中米ワールドカップの組分け抽選会がアメリカの首都ワシントンD.C.で開催される。ポット２の日本がどの組に入るかはもちろん、気になるのは“ポット４”の顔ぶれだ。
ポット４の12か国は以下のとおり。ヨルダン、カーボベルデ、ガーナ、キュラソー、ハイチ、ニュージーランド、ヨーロッパ予選プレーオフ勝者４か国、大陸間プレーオフ勝者２か国だが、明らかに異質なのが“ヨーロッパ予選プレーオフ勝者４か国”だ。
パスAに、イタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ。パスBに、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア。パスCに、トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ。パスDにはデンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドと、なかにはポット４に相応しくない国も含まれる。
そこで、東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ戦後の囲み取材で日本代表の森保一監督に尋ねてみた。「ポット４に相応しくないチームもいる状況をどう捉えていますか」と。
ポット４に欧州４枠の異例事態について、森保監督は「その通りです」と笑顔を交えて話し始めた。
「どうもこうもないので、そこは分かっています。目標は優勝にしていますから、どこと対戦しても同じです。相手の経験値が上でも下でも、FIFAランクが上でも下でも結局は勝っていかないといけないので、その点（ポット４の顔ぶれ）については相手をリスペクトしつつ、しっかりと分析して上回って行きたいです」
ポット分けのレギュレーションがここから変わることはない。森保監督は冷静に現実を受け止めていた。
「現実を受け入れて、その中でベストを尽くしたいです」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
