柏FW細谷真大がプロキャリア初のハットトリック！チームの14年ぶりリーグ優勝に望みを繋ぐ「プレッシャーのかかる試合で得点が取れて良かった」
［J１第37節］新潟 １−３ 柏／11月30日／デンカビッグスワンスタジアム
圧巻のハットトリックだ。
３−１で柏レイソルがアルビレックス新潟に勝利した一戦で、全得点を挙げたのが細谷真大である。
まずは20分、瀬川祐輔のパスをペナルティエリア内で受けた細谷は、反転して相手の守備陣をかわし、右足でネットを揺らした。
２点目は前半終了間際の45分。小泉佳穂のスルーパスに反応した背番号９は、ペナルティエリア中央から右足でゴール左下に決めた。
そして55分、右サイドをドリブルで抜け出した中川敦瑛からのクロスを、ペナルティエリア内でトラップした細谷は、またも右足で一撃を蹴り込んだ。
「やっと取れた」
細谷はプロキャリア初のハットトリックをそう振り返った。
今節は９月23日の第31節・サンフレッチェ広島戦以来のスタメン起用だった。また、首位・鹿島アントラーズを勝点１差で追う２位・柏は、鹿島の結果次第では、新潟に負けたらリーグ優勝の可能性がなくなるかもしれない状況でもあった。
細谷がそんな重要な試合で活躍できた要因はどこにあるのか。それは、リカルド・ロドリゲス監督が「トレーニングマッチや紅白戦で素晴らしいパフォーマンスを見せていた」と語ったように、前節から３週間も空いた中断期間での準備にあった。
「中断期間のなかでコンディションが良いなと感じていました。だから、スタメンで行くってなった時も驚きはなかったです。プレッシャーのかかる試合で得点が取れて良かった」
FC町田ゼルビアをホームに迎える最終節も、鹿島の結果次第になるが、いずれにしても柏が優勝を手繰り寄せるためには、勝利が絶対条件。今節のように柏のエースが大爆発すれば、きっとチームの14年ぶりのJ１制覇が近づくはずだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
