元AKB48岡田奈々、ほっそり美脚際立つニットコーデに「まっすぐで綺麗」「冬の妖精」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】元AKB48の岡田奈々が11月28日、自身のInstagramを更新。白いニットを着こなしたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元AKBセンター「透明感増してる」白ニット×ショーパン姿
3rdアルバム「Unformel」リリース記念の「私物サイン会」を、同日に大阪・梅田と名古屋の2箇所で行った岡田。「ハシゴの日」とつづり、白いニットとショートパンツからほっそりとした脚がのぞくオフショットを複数枚投稿している。
この投稿にファンからは、「冬の妖精」「可愛すぎる」「ハシゴお疲れ様でした」「脚まっすぐで綺麗」「最高の笑顔」「透明感増してる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡田奈々、美脚輝く白ニットコーデ披露
◆岡田奈々の投稿に反響
