¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Û1¹æÄú¡¦ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤Ï2Ãå¡Ö¥¦¥Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤ÎSG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï30Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÇÁ³¿Íµ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿1¹æÄú¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÀè¤Ë²ó¤ë¤â2Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢»Ë¾å2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëSG12´§¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¤¥³¥ó¥Þ04¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£Àè¥Þ¥¤¤«¤éÆ¨¤²ÂÖÀª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤¢¤È¤Ï¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤¹¤À¤±¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Æâ¤Ë¹õ¤¤¾¡ÉéÉþ¡£¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÃÓÅÄ¤Ç¤¹¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¡²¬¿åÌÌ¤ÎÉÝ¤µ¤À¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¤¥ó¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡¡¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¿åÌÌ¤ÏÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÅ¿åÌÌ¤Ê¤éÆÍ¤Êü¤»¤Æ¤â¡¢¥¦¥Í¥ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥È¤Î¿Ê¤ß¤Ï´Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨»³¸ý¹ä¤Îº¹¤·¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿1¼þ2M¤âº¹¤·¤ÏÆÏ¤«¤ºÌµÇ°¤Î2Ãå¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ý³Ï¤ÎÂ¿¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê2nd¤Î1¹æÄú¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£1°Ì¤Î³ý¸¶Íªµª¤È¤Ï¤ï¤º¤«16Ëü±ßº¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀï¤òÇò¤¤¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥à1¹æÄú¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¼çÌò¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿6Æü´Ö¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×½éÀ©ÇÆ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÃÏ¸µ¤È¤³¤Ê¤á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£