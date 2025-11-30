2025年11月を頑張った「おうし座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
その一方で、5日の満月はおうし座で起こり、8日には変革を司る天王星もおうし座さんの頭上に戻ってきています。この7年、あなたが目指してきた「自分らしさ」は完成しようとしているかも。快適さ、裁量権、経済的自立……発想のすべてが「豊かさ」へと向かっているはずです。
また7日に愛と美を司る守護星の金星が、19日に「逆行」中の水星が「人間関係」のエリアに。20日にはここで新月もあり、「理解者」を求める気持ちも強いはず。すべてを理解し、受け止めてくれる。現実にはあり得ない存在を求めているのかも。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）10月29日に「潜在意識」のエリアに入った思考を司る水星は、11月10日に「逆行」。4日には行動を司る火星もここに。気持ちが焦るほど、現実は進まないという悩みもあったかも。
12月のアドバイス11月28日に現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」。12月1日には金星が、12日には水星が移動し、忙しさを楽しめるように。15日に火星が、22日に太陽が、25日に金星が「ステップアップ」のエリアに入ります。目標やゴールを決めて、努力を積み重ねていけば達成できそう。
【この記事の筆者：Saya】
